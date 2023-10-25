Коммунальщики завершили консервацию фонтанов на Манежной площади в Москве
Подготовку к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади завершили в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, после сезонного отключения фонтанов по плану из чаш слили воду. Далее очистили поверхности скульптур, выполненных из гранита. Кроме того, проверили и отремонтировали струеобразующие элементы.
«По завершению мероприятий по консервации приступаем к плановому ремонту оборудования и профилактическим работам по подготовке фонтанов к новому сезону», - рассказал Бирюков.
Фонтанный комплекс на Манежной площади состоит из 12 объектов и водных устройств. Среди них расположены архитектурные элементы и детали. Главный фонтан «Гейзер» открыли в 1996 году. Свое название он получил, потому что напоминает горячий источник, выплескивающий струи.
В центре сооружений находится известная скульптура «Времена года» - четверка бронзовых коней, которых ассоциируют с разными сезонами. За ней возведено гидроустройство «Завеса» - она генерирует водяную арку.
Ранее стало известно, что светодинамический фонтан на юге Москвы закрыли до весны.