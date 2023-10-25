Коммунальщики завершили консервацию фонтанов на Манежной площади в Москве

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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, после сезонного отключения фонтанов по плану из чаш слили воду. Далее очистили поверхности скульптур, выполненных из гранита. Кроме того, проверили и отремонтировали струеобразующие элементы.

«По завершению мероприятий по консервации приступаем к плановому ремонту оборудования и профилактическим работам по подготовке фонтанов к новому сезону», - рассказал Бирюков.

Фонтанный комплекс на Манежной площади состоит из 12 объектов и водных устройств. Среди них расположены архитектурные элементы и детали. Главный фонтан «Гейзер» открыли в 1996 году. Свое название он получил, потому что напоминает горячий источник, выплескивающий струи.

В центре сооружений находится известная скульптура «Времена года» - четверка бронзовых коней, которых ассоциируют с разными сезонами. За ней возведено гидроустройство «Завеса» - она генерирует водяную арку.

Ранее стало известно, что светодинамический фонтан на юге Москвы закрыли до весны.