25 октября 2023, 12:59

Коммунальщики завершили консервацию фонтанов на Манежной площади в Москве

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Подготовку к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади завершили в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, после сезонного отключения фонтанов по плану из чаш слили воду. Далее очистили поверхности скульптур, выполненных из гранита. Кроме того, проверили и отремонтировали струеобразующие элементы.

«По завершению мероприятий по консервации приступаем к плановому ремонту оборудования и профилактическим работам по подготовке фонтанов к новому сезону», - рассказал Бирюков.

Фонтанный комплекс на Манежной площади состоит из 12 объектов и водных устройств. Среди них расположены архитектурные элементы и детали. Главный фонтан «Гейзер» открыли в 1996 году. Свое название он получил, потому что напоминает горячий источник, выплескивающий струи.

В центре сооружений находится известная скульптура «Времена года» - четверка бронзовых коней, которых ассоциируют с разными сезонами. За ней возведено гидроустройство «Завеса» - она генерирует водяную арку.

Ранее стало известно, что светодинамический фонтан на юге Москвы закрыли до весны.

Благоустройство Москва 2023
28 октября 2023, 00:19
Петербургский таксист спас тонувшего китайского туриста из Невы
Freepik
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Водитель такси спас жизнь упавшему в Неву китайскому туристу. Об этом рассказало городское издание «Фонтанка».

Все произошло в пятницу, 27 октября, на набережной Лейтенанта Шмидта. Водитель такси приехал на вызов, когда к нему подбежала девушка азиатской внешности и жестами попросила подойти к реке. В водах Невы таксист увидел тонущего молодого человека. При помощи троса он помог мужчине выбраться на берег.

Пара оказалась туристами из Китая. Молодой человек объяснил полицейским, что в воду попал случайно - поскользнулся. Иностранцы хотели отблагодарить своего спасителя, но он лишь попросил подсказать ему хороший китайский ресторан.

В июне петербургским медикам удалось спасти девушку после падения в Неву. Пострадавшей оказалась туристка из Томской области. В ночь на 15 июня она упала в реку с Арсенальной набережной. В момент падения девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Санкт-Петербург Туризм Китай
27 октября 2023, 20:00
Более 80 самостроев демонтировали на территории складов на севере Москвы
Freepik
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Участок площадью около 50 тысяч квадратных метров освободили от более чем 80 самостроев на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Комплекс самостроев обнаружили работники ведомства по адресу: улица Калибровская, владение 31. Объекты использовали незаконно для коммерческих целей и склада личных вещей.

«На территории, предназначенной для эксплуатации существующих зданий и сооружений, незаконно возвели еще 83 строения общей площадью 682,2 квадратных метра», - подчеркнул начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Среди них были бытовки, контейнеры и другие постройки, которые не значатся на плане земельного участка.

Ранее стало известно, что около 65% выявленных с начала года самостроев демонтировали на западе Москвы.

Благоустройство Строительство Москва 2023
27 октября 2023, 19:52
Свыше 17 тысяч квадратных метров недвижимости выкупил у Москвы малый и средний бизнес
Сайт мэра и правительства Москвы
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Малый и средний бизнес Москвы выкупил у города с июля по сентябрь 2023 года по преимущественному праву свыше 17 тысяч квадратных метров арендованной недвижимости. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в третьем квартале этого года предприниматели в области малого и среднего бизнеса приобрели у города без торгов приблизительно 100 объектов недвижимости. Их суммарная площадь - свыше 17 тысяч квадратных метров.

Так, больше всего помещений, а именно 20 из них, расположены в центре столицы, общая площадь которых составила 4,1 тысячи квадратных метров.

«На севере арендаторы выкупили 13 помещений площадью 1,7 тысячи квадратных метров. По 11 объектов расположено на востоке и юге столицы, их площадь составляет почти 1,2 тысячи и более 1,8 тысячи квадратных метров соответственно», - рассказал Гаман.

Он также отметил, что еще 10 помещений выкупили в ЗАО, ЮЗАО и СВАО. Еще семь объектов - в ЮВАО, пять - в ЗелАО и три - в СЗАО.

Ранее стало известно, что подмосковные предприниматели арендовали более 100 объектов недвижимости по льготной программе с июня.

Бизнес Москва 2023
27 октября 2023, 18:14
Статистический портал «Витрина данных» заработал в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Росстат совместно с правительством столицы представил портал «Витрина данных», содержащий информацию об основных социально-экономических показателях развития Москвы и Московской агломерации. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

На портале «Витрина данных» разместили большой массив статистической информации, включающий более 230 показателей для Москвы и более 190 показателей для Московской агломерации.

«Работать с сервисом легко и комфортно - он обладает интуитивно понятным интерфейсом, все данные могут быть представлены как в виде таблиц, так и в виде наглядных графиков», - сказал заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко.

Каталог разделили на 13 проектов по разным направлениям. Доступ к данным открыли для всех желающих по адресу: mosag.rosstat.gov.ru.

Ранее раздел управления филиалами обновили на московском портале поставщиков.

Статистика Технологии Москва 2023

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