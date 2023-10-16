Коммунальный флот собрал около 600 тонн мусора в водоемах Москвы

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Ежедневно коммунальные суда осуществляли сбор мусора с поверхности Москвы-реки и Яузы, устраняли загрязнения и убирали иловый осадок. Флот и базы сбора мусора организовали таким образом, чтобы круглосуточно охватывать всю акваторию столицы.

«В общей сложности собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 различных загрязнений, со дна извлекли около 21 тысячи тонн песка и грунта», - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, основные усилия по сбору плавающего мусора сконцентрировали в верховьях Москвы-реки, что обеспечило чистоту русла по течению. Для этого использовали специализированные суда для сбора мусора, а в зонах с небольшой глубиной - маломерные корабли. К извлечению донных отложений с песком и грунтом привлекали плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

Также стало известно о том, что Подмосковье очистило свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».