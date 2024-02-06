Комитет Совфеда поддержал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России

«Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России», - указано в тексте документа.

Речь идет не о «любых деньгах или имуществе», а только о нажитых преступным путем и использующихся для финансирования незаконной деятельности. Документ разрешит судьям изымать у обвиняемых, в том числе по делам о национальной безопасности, вещи и средства, которые использовались для совершения корыстного преступления. За публичные оскорбления и дискредитацию Вооруженных сил России будут лишать почетных званий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал принятый акт «законом о негодяях». Как подчеркнул он, абсолютное большинство россиян выступили за усиление наказания уехавших из страны предателей, поливающих грязью родину и поддерживающих киевский режим.

Ранее стало известно, что с 1 марта в России вступит закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. Как отмечали в Минцифры, закрывать будут не все VPN-сервисы. Под ограничения попадут те, которые угрожают безопасности в интернете.