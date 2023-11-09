Комиссия по монументальному искусству поддержала установку памятника геологу в Москве
Комиссия по монументальному искусству поддержала инициативу об установке в Москве памятника в честь бывшего министра геологии СССР Евгения Козловского. Об этом сообщило агентство новостей «Москва».
По данным ведомства, памятник бывшему министру геологии Козловскому единогласно одобрили. Его планируют разместить перед зданием министерства природных ресурсов и экологии в столице.
Евгений Козловский - советский и российский геолог и экс-министр геологии СССР. Он лично участвовал в открытии месторождений нефти в Западной Сибири, алмазов близ Архангельска и олова на Дальнем Востоке России.
По его инициативе на правительственном уровне утвердили научно-практическую систему исследования части земной коры ниже почвенного слоя «космос - воздух - земля - скважина». Благодаря проекту исследование недр вышло на новый, продвинутый уровень. Геолог также повлиял на реализацию проходки Кольской сверхглубокой скважины.