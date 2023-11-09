Комиссия по монументальному искусству поддержала установку памятника геологу в Москве

Оперную певицу Максакову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Оперную певицу Марию Максакову* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Постановление о штрафе за административное правонарушение вынес Пресненский районный суд Москвы.

В список иноагентов Максакова* попала в мае этого года. Позже певица уехала из России. В минувшем августе она выражала благодарность Лайме Вайкуле за то, что на одном из организованных ей фестивалей было много украинской символики.

Помимо этого, Максакова* оценила помощь Вайкуле в сборе средств для Украины, пожаловавшись, что в этой республике такое мероприятие организовать не получается из-за экономии денег, сообщал StarHit.

Тогда же певица осыпала комплиментами и Аллу Пугачеву. Артистка тоже покинула Россию, однако в ноябре этого года ненадолго вернулась.

Как выяснилось позднее, она совершила визит, в том числе и в студию звукозаписи «Салам» в Твери. Эти данные в беседе с ТАСС подтвердил основатель студии Михаил Саламов. Никаких подробностей он сообщать не стал.

*Мария Максакова признана иностранным агентом.