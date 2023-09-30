Мэра Печоры Серова задержали по подозрению во взятке перед отправкой на СВО
Главу администрации Печоры Валерия Серова задержали утром 30 сентября в собственной квартире. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.
Официальных комментариев о задержании Серова пока что нет. Однако, по предварительным данным, меру пресечения чиновнику изберут в Сыктывкаре.
Источник напомнил, что не так давно заместитель главы администрации Печоры Владимир Менников приступил к исполнению обязанностей Серова.
До этого разразился скандал, в центре которого оказался задержанный чиновник. Зимой 2023 года на город обрушились аномальные морозы, однако руководство не предпринимало действий по обеспечению комфортных условий населения. Несколько десятков жилых домов покрылись изнутри льдом, а старые коммуникации не выдержали 40-градусных морозов. Люди буквально выживали.
При этом Серов не признал ответственности за произошедшее, проигнорировав жалобы жильцов и фотографии покрывшихся инеем подъездов. В воскресенье, 1 октября, он должен был отправиться в неоплачиваемый отпуск после заключения контракта на участие в специальной военной операции.