«Комфортная машина». Путин поделился впечатлениями от Lada Aura

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Российские туристы, отдыхающие в Анапе, столкнулись с проблемой при планировании маршрута домой из-за резкого увеличения цен на авиабилеты. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

В августе билеты в Москву из Анапы с пересадкой в соседних южных регионах значительно подорожали. Стоимость перелета, учитывая дорогу до Ростова-на-Дону, составляет более 70 тысяч рублей за человека.

В августе стоимость авиабилетов значительно возросла, достигнув более 70 тысяч рублей за человека. В результате отдыхающим становится трудно вернуться домой.

«На рейсы в Москву билетов нет, агрегаторы предлагают подписаться на уведомления и ждать. Я оставила запрос и вот получила предложение - 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой», - рассказала одна из туристок.

Некоторые россияне вынуждены откладывать свои выезды или искать альтернативные варианты, чтобы добраться домой.

Ранее эксперт по туризму Алексан Мкртчян назвал Сочи и Крым главными направлениями внутреннего туризма в августе. Отдельно он отметил рост популярности Крыма.