12 июня 2024, 18:08

Команды всех регионов России по боксу исполнили гимн страны 12 июня

Freepik
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Сборные и команды всех регионов России по боксу провели флешмоб 12 июня. В честь Дня России они исполнили гимн страны.

Во флешмобе участвовали спортсмены всех возрастов. В Московской области сборные команды спели гимн на спортивной базе «Лесная опушка».

В Воскресенске к Дню России приурочили автопробег. Колонна автомобилей, украшенных российским триколором, также проехала по центральным улицам в Егорьевске, Серебряных Прудах, Коломне, Луховицах и Зарайске. В поселке Лунево городского округа Химки состоялся концерт.

Кроме того, жителей округа порадовали мастер-классами, анимационными программами для детей, танцевальными флешмобами.

В поздравлении к Дню России президент Владимир Путин отметил, что праздник отмечается «с уважением к стране, с почитанием ее многовековой истории» и достижений. Он подчеркнул, что Россия знала сложные времена, но ее народ неизменно справлялся с трудностями.

Праздники Флешмобы Бокс Россия
12 июня 2024, 16:42
Россиянам объяснили рост случаев изъятия паспортов на границе
Global Look Press
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Число случаев изъятия у россиян заграничных паспортов при выезде из страны резко увеличилось. Причиной стали ошибки в документах, сообщил РБК.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что всплеск обращений об изъятых паспортах зафиксировали в мае и июне.

«Было больше 120 таких обращений через турагентов к туроператорам», - указал он.

Сотрудники пограничной службы находили в документах опечатки: неправильное написание имени или города, ошибки в датах. Чаще всего проблемы возникали с загранпаспортами, не имеющими биометрию.

Ранее о риске проблем с документами путешественников предупредила Ассоциация туроператоров России. Проблемы могут возникнуть из-за советского наименования населенного пункта, а также из-за особенностей транслитерации. В АТОР добавили, что одного пассажира не хотели пропускать через границу из-за того, что в качестве места рождения в его паспорте указали «Ленинградская область» без детализации.

Паспорта Туризм Россия
12 июня 2024, 14:38
Россияне смогут сами продавать залоговое жилье
Freepik
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Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам самостоятельно продавать заложенное в банке имущество по ипотеке. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита. При отсутствии ограничений кредитная организация в течение 10 рабочих дней согласует процедуру и рассчитает минимальную стоимость продажи.

Деньги от сделки сначала поступят банку, а потом заемщику. Одно из уточнений - продать жилье можно, если ипотечный кредит брали не в предпринимательских целях.

Ранее Путин подписал закон о выплатах многодетным на погашение ипотеки до 2030 года. При рождении третьего или последующих детей смогут получить 450 тысяч рублей. Также президент предложил проиндексировать выплаты работающим пенсионерам с 2025 года. Правительство должно подготовить и принять законопроект в весеннюю сессию.

Банки Законы Россия Кредиты Ипотека
12 июня 2024, 09:42
«Люди — настоящая гордость». Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что Подмосковье — неотъемлемая часть великой страны, где воплощают в жизнь множество масштабных проектов.

«Но главное богатство Подмосковья - это его люди. Талантливые, неравнодушные, отзывчивые - вы настоящая гордость. И всех нас объединяет любовь к нашей стране», - написал он.

Воробьев отметил, что россияне искренне гордятся достижениями своей Родины, ее культурой, духовным наследием. Но сегодня, как никогда, важно поддерживать друг друга и быть вместе, чтобы добиться общих целей.

Губернатор пожелал всем жителям России здоровья и счастья.

«Пусть в каждой семье царят мир и согласие», - заключил он.

В Московской области День России отметят множеством праздничных концертов.

Торжество начнется с исполнения государственного гимна, а затем пройдет торжественное шествие с флагом страны.

Ранее с праздником россиян поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил о достижениях России за последние годы и отметил, что вызовы лишь делают ее сильнее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что Подмосковье - неотъемлемая часть великой страны, где воплощают в жизнь множество масштабных проектов.

Праздники Семья Андрей Воробьев Россия Счастье
12 июня 2024, 08:13
Матвиенко спрогнозировала стратегический прорыв России
РИА «Новости»
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Россия в будущем совершит стратегический прорыв и окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического, экономического и социального прогресса. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она отметила, что страну ждет новый виток развития, задачи и цели которого президент Владимир Путин озвучил на Петербургском международном экономическом форуме. Он определил их в Указе о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, подчеркнула Матвиенко.

По ее мнению, россиянам показали четкий образ будущего, отвечающий как высоким стандартам качества жизни, так и российским ценностям.

«Если вдуматься, нам предстоит совершить стратегический прорыв», - указала Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что реализация масштабной президентской программы уже началась: к ней приступили недавно сформированное правительство, региональные власти и бизнес.

«Уже видно, что эта работа требует принятия новых правовых нормативных актов. Наша палата начала их подготовку», - заключила она.

Ранее Матвиенко сообщила, что западные политики формируют «нехорошие тренды» , когда говорят об угрозе со стороны России. По ее словам, страна воспользуется ядерным оружием только в самом крайнем случае - при риске своего полного уничтожения.

Россия Бизнес Валентина Матвиенко Владимир Путин

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