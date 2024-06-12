Команды всех регионов России по боксу исполнили гимн страны 12 июня

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Во флешмобе участвовали спортсмены всех возрастов. В Московской области сборные команды спели гимн на спортивной базе «Лесная опушка».

В Воскресенске к Дню России приурочили автопробег. Колонна автомобилей, украшенных российским триколором, также проехала по центральным улицам в Егорьевске, Серебряных Прудах, Коломне, Луховицах и Зарайске. В поселке Лунево городского округа Химки состоялся концерт.

Кроме того, жителей округа порадовали мастер-классами, анимационными программами для детей, танцевальными флешмобами.

В поздравлении к Дню России президент Владимир Путин отметил, что праздник отмечается «с уважением к стране, с почитанием ее многовековой истории» и достижений. Он подчеркнул, что Россия знала сложные времена, но ее народ неизменно справлялся с трудностями.