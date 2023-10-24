Команда из Москвы победила в национальном чемпионате «Абилимпикс»

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Уже сейчас в достижениях сборной насчитывают 69 золотых медалей, 24 серебряных и 21 бронзовую. В рамках движения проводили конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц, имеющих ограничения по состоянию здоровья.

Турнир проходил в 49 разных направлениях: в сфере промышленности, IT, медицины, образования и других. По словам Собянина, на мероприятии собрались участники из 77 субъектов России.

«Впервые приехали команды из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», - подчеркнул глава города.

Навыки участников оценивали более 200 экспертов. Кроме того, все игроки и гости чемпионата «Абилимпикс» могли попросить о помощи в трудоустройстве у специалистов московской службы занятости населения.

Ранее стало известно, что подмосковная команда выступит в финале чемпионата профмастерства среди инвалидов.