Команда из Москвы победила в национальном чемпионате «Абилимпикс»
Московская команда победила в национальном чемпионате «Абилимпикс». В этом году умения участников оценивали более 200 членов жюри, в их числе были крупные работодатели города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Уже сейчас в достижениях сборной насчитывают 69 золотых медалей, 24 серебряных и 21 бронзовую. В рамках движения проводили конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц, имеющих ограничения по состоянию здоровья.
Турнир проходил в 49 разных направлениях: в сфере промышленности, IT, медицины, образования и других. По словам Собянина, на мероприятии собрались участники из 77 субъектов России.
«Впервые приехали команды из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», - подчеркнул глава города.
Навыки участников оценивали более 200 экспертов. Кроме того, все игроки и гости чемпионата «Абилимпикс» могли попросить о помощи в трудоустройстве у специалистов московской службы занятости населения.
Ранее стало известно, что подмосковная команда выступит в финале чемпионата профмастерства среди инвалидов.