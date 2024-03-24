24 марта 2024, 14:38

Колокола прозвучали в Новгороде и на Валдае в память о погибших в теракте

РИА «Новости»
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В полдень в Новгородском кремле и на Валдае прозвучали колокола в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Новгородского музея-заповедника.

Траурная акция с минутой молчания прошла по инициативе Совета музеев России. Руководство Новгородского музея-заповедника предложило сопроводить ее колокольным звоном. Инициативу поддержали коллеги из Пскова, Херсонеса, Кириллова, Бородина, Валдая.

Новгородская область присоединилась к всероссийскому трауру. В Софийском соборе состоится панихида. Местные жители несут цветы к стихийному мемориалу у городского кремля.

В Дмитрове почтили память жертв теракта. Одна из жительниц, которой посчастливилось выбраться из развлекательного центра, заявила, что ее спасла доброта и помощь окружающих.

Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 23:54
«Это та боль, которая нас сплотит». Чеботина почтила память жертв теракта у Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Певица Люся Чеботина почтила память жертв террористического акта в Crocus City Hall. Она выразила глубокие соболезнования пострадавшим и близким погибших.

«То, что произошло - это зверство, эта та боль, которая нас сплотит, объединит еще сильнее. Всем, кто пострадал, всем семьям, всем людям, кто пострадал от происшествия, хотим принести глубочайшие соболезнования и поддержать как морально, так и финансово», - сказала артистка.

Акция в память о погибших при теракте в Crocus City Hall прошла вечером 24 марта у здания концертного зала. На стене показали проекцию улетающих в небо журавлей. Люди принесли цветы и игрушки к месту трагедии.

В результате стрельбы и пожара в концертном зале погибли более 130 человек, еще 182 получили ранения.

Пожары Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 23:38
Более сотни свечей в память о жертвах теракта зажгли в Лыткарино
РИА «Новости»
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Более сотни свечей зажгли в Лыткарино в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Так местные жители выразили скорбь из-за случившегося.

Люди принесли фигурки журавлей, цветы и игрушки к стихийному мемориалу.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в Crocus City Hall и начали стрелять в беззащитных людей. Погибшими числятся 137 человек, еще 182 пострадали.

Вечером у Crocus City Hall состоялась акция в память о жертвах теракта. На здании концертного зала появилась проекция улетающих в небо журавлей. Люди массово возлагали цветы у мемориала, многие не сдержали слез.

Цветы Лыткарино Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 22:04
«Целостность России расколоть не удастся». Тимати почтил память жертв теракта
РИА «Новости»
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Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, посетил акцию в память о жертвах теракта у Crocus City Hall. Музыкант назвал трагедию чудовищной.

«Такие чудовищные вещи происходят в моем городе, где я родился, всю жизнь прожил. Происходят не в первый раз. Руками заказчиков пытаются расколоть целостность национального единства в нашей стране, многонациональной и многоконфессиональной», - сказал Тимати.

По его словам, славян хотят заставить проявлять агрессию в отношении других этнических групп.

«Целостность России расколоть не удастся никогда и никому. Такого не было и такого никогда не будет. Все эти попытки тщетны, они просто ужасны по масштабу зверства, и этому абсолютно нет никакого оправдания», - добавил исполнитель.

Он подчеркнул, что у террора нет нации, и боевики должны понести самое жесткое наказание. Теракт не имеет ничего общего с религией - это безбожно, заключил рэпер.

Люди массово возложили цветы на акции в память жертв теракта у Crocus City Hall. Многие не смогли сдержать слез.

Терроризм Россия Музыка Боевики Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 20:44
Кириенко и Воробьев почтили память жертв теракта на акции у Crocus City Hall
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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили акцию «Журавли» у Crocus City Hall. Они почтили память жертв теракта.

На акцию пришло огромное количество людей, они массово несут цветы , игрушки и цветы к стихийному мемориалу, чтобы выразить скорбь. У здания концертного зала зажгли свечи в форме трех журавлей и надписи «Скорбим». Проекция на стене Crocus City Hall представляет устремившихся в небо журавлей.

В России 24 марта объявили днем общенационального траура по жертвам теракта, который произошел вечером в пятницу. Погибшими числятся 137 человек.

Андрей Воробьев Стрельба в Crocus City Hall

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