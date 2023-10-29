Коллеги назвали смерть Мэттью Перри мировой потерей

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В официальном аккаунте «Друзей» указали, что вся команда оказалась разбита новостью о смерти Перри.

«Он был настоящим подарком для всех нас», - отметили в публикации.

Актриса Мэгги Уилер, сыгравшая в сериале Дженис Литман, заявила, что смерть коллеги стала для нее огромной потерей. По словам звезды, миру будет не хватать таких артистов.

Сельма Блэр отметила, что Мэттью был ее старым другом.

«Я любила его безоговорочно. И он меня. И я сломлена, мое сердце разбито», - призналась она.

Слова соболезнования принес и Майкл Рапапорт, сыгравший полицейского Гэри в «Друзьях». Он указал, что Перри был очень талантливым.

«Ты - часть американской культуры, и будешь жить вечно», - написал артист.

О смерти Мэттью Перри стало известно 29 октября. Он скончался на 55-м году жизни, утонув в домашнем джакузи.

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