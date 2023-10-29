29 октября 2023, 09:48

Коллеги назвали смерть Мэттью Перри мировой потерей

Global Look Press
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Коллеги американского актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», назвали его смерть огромной потерей для всего мира. На своих страницах в Instagram* они заявили, что артист навсегда останется частью культуры США.

В официальном аккаунте «Друзей» указали, что вся команда оказалась разбита новостью о смерти Перри.

«Он был настоящим подарком для всех нас», - отметили в публикации.

Актриса Мэгги Уилер, сыгравшая в сериале Дженис Литман, заявила, что смерть коллеги стала для нее огромной потерей. По словам звезды, миру будет не хватать таких артистов.

Сельма Блэр отметила, что Мэттью был ее старым другом.

«Я любила его безоговорочно. И он меня. И я сломлена, мое сердце разбито», - призналась она.

Слова соболезнования принес и Майкл Рапапорт, сыгравший полицейского Гэри в «Друзьях». Он указал, что Перри был очень талантливым.

«Ты - часть американской культуры, и будешь жить вечно», - написал артист.

О смерти Мэттью Перри стало известно 29 октября. Он скончался на 55-м году жизни, утонув в домашнем джакузи.

* - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Смертность Актеры
29 октября 2023, 19:30
«Мы испытали это на себе». Власти Чечни исключили антисемитские акции в республике
РИА «Новости»
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Предпосылок для возникновения антисемитских акций в Чечне нет, хотя власти и жители республики не согласны с политикой Израиля, проводящего геноцид палестинцев в секторе Газа. Об этом в беседе с «360» заявил министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев.

Он подчеркнул, что в республике сейчас постоянно живут люди 87 национальностей и представители разных конфессий.

«Наш первый президент, Герой России Ахмат-хаджи Кадыров он нам завещал, чтобы мы жили в мире дружбе и согласии со всеми народами. Выполнение этих заветов на личном контроле держит глава Республики Рамзан Кадыров», - заявил Дудаев.

Министр подчеркнул, что в республике работают 20 православных храмов, которые получают поддержку властей. Также дела обстоят и с представителями других национальностей.

«Мы, жители Чеченской Республики, как никто другой понимаем, чем чревата межнациональная рознь. <…> Мы прошли через военные конфликты в девяностые годы, когда предатели нашего народа разожгли, вот этот костер межнациональной ненависти, и мы понимаем, какими трагическими последствиями это чревато», - подчеркнул Дудаев.

Он напомнил, что уже после завершения боевых действий в республике на чеченцев еще долго смотрели, как на террористов или бандитов.

«Мы испытали это на себе, когда на целые народы навешивают клеймо и стереотипы <…> из-за противоправной деятельности определенных экстремистов», - заявил Дудаев.

Министр добавил, что сегодня в своих социальных сетях выложил обращение, в котором напомнил, что евреи проживают во многих странах и многие из них стали участниками акций с осуждениями решений руководства Израиля в отношении сектора Газа «Поэтому мы призываем всех, кто у нас услышит, чтобы не проецировали преступные действия израильского руководства на представителей этой национальности по всему миру <…>Мы не должны смотреть через призму сегодняшнего руководства Израиля на общины евреев по всему миру. Не бывает плохих народов. Бывают плохие люди», - подытожил Ахмед Дудаев.

В воскресенье стало известно, что неизвестные бросили горящие покрышки в строящееся здание Еврейского культурного центра в Нальчике. Вандалы оставили после себя антисемитскую надпись на фасаде. Накануне жители Хасавюрта взяли в окружение один из отелей , в котором якобы проживали израильтяне.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации , которые распространяют недоброжелатели России, которые желают внести раскол в многонациональное общество.

Чечня Россия Конфликт Израиля и Палестины
29 октября 2023, 17:59
Годовой план во вводу жилья в эксплуатацию в Москве выполнили досрочно
Telegram
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В Москве досрочно завершили годовой план по вводу жилья,. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, с начала года в городе построили и ввели в эксплуатацию 10,7 миллионов квадратных метров недвижимости, среди них - более пяти миллионов квадратных метров жилья.

Кроме того, величина недвижимости ввода жилья была превышена уже к сентябрю. Сейчас показатель выше плановых и по жилым домам.

Таким образом, по словам мэра, за последние пять лет объем жилого строительства в Москве вырос в два раза.

«Это еще раз доказывает, что сфера строительства города остается стабильной и динамично развивается, несмотря на введенные в отношении нашей страны международные ограничения», - подчеркнул градоначальник.

Ранее Собянин сообщал об итогах благоустройства в Новой Москве.

Благоустройство Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
29 октября 2023, 17:23
«Заложники идиотизма своих политиков». Медведев посочувствовал жителям Германии
РИА «Новости»
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Заинтересованность властей Германии в поставках газа из Нигерии рассмешила заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Он с иронией дал ФРГ совет обратить внимание на Антарктику и посочувствовал жителям европейской страны.

На своей странице во «Вконтакте» Медведев напомнил о словах канцлера Олафа Шольца о том, что Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке.

«Ну, что ж. Это, наверное, поможет Германии. Кстати, по оценкам экспертов в Антарктике около 100 триллионов кубометров природного газа», - заметил политик, добавив, что ФРГ пора обратить внимание и на этот регион Отдельно он отметил, что ему жаль жителей Германии.

«Бедные немцы. Они стали заложниками идиотизма своих политиков», - заключил зампред Совбеза.

Германия Дмитрий Медведев Газ
29 октября 2023, 14:12
Глава Дагестана призвал не поддаваться на провокации из-за событий в Газе
Global Look Press
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Жителей Дагестана призвали не поддаваться на провокации вражеских интернет-ресурсов, которые возникли после эскалации палестино-израильского конфликта. Населению республики необходимо пресекать попытки расколоть российское общество, заявил глава региона Сергей Меликов в личном Telegram-канале.

«Происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду - раскачать обстановку в нашей стране», - указал глава Дагестана.

Меликов отметил, что экстремистские ресурсы стали распространять «воинственные призывы», на которые откликнулись некоторые граждане. Из-за распространенных фейков россияне оказались на грани нарушения законодательства РФ. Речь идет об антисемитских протестах, которые вспыхнули в республике в ночь на 29 октября.

Сотрудники регионального МВД и местные власти смогли оперативно разрешить сложившуюся ситуацию, сообщив о ложной информации про приезд в Дагестан израильских беженцев. После грамотных разъяснений, как подчеркнул Меликов, толпа мирно разошлась.

«Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество!» - обратился глава региона к гражданам.

Он также призвал местных жителей не распространять ложную информацию и не принимать поспешных решений после публикации фейков.

Ранее проукраинские Telegram-каналы распространили новости о том, что в Дагестан прибыла группа беженцев из Израиля. Администраторы источников призывали местных жителей к поджогу отеля «Фламинго» в Хасавюрте, где якобы находились евреи.

Израиль Дагестан Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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