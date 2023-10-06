Количество бизнес-туристов в Москве выросло на 10% с начала года
С начала текущего года в столице вырос приток бизнес-туристов. Количество горожан, которые приезжают с деловыми целями, увеличилось на 10%. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на председателя столичного комитета по туризму Евгения Козлова.
«Уже сейчас мы имеем статистику, что два миллиона туристов посетили Москву с деловыми целями. И это уже на 10% больше, чем в прошлом году», - подчеркнул он.
Козлов отметил, что чаще всего в столицу приезжают из промышленных регионов. Они посещают Москву с целью обмена опытом и приобретения новых навыков.
Ранее министр Екатерина Зиновьева рассказала о развитии промышленного туризма в Подмосковье. Там сосредоточено порядка 1,3 тысячи предприятий обрабатывающей промышленности: от пищевых производств до предприятий высокотеха.