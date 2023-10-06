Количество бизнес-туристов в Москве выросло на 10% с начала года

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«Уже сейчас мы имеем статистику, что два миллиона туристов посетили Москву с деловыми целями. И это уже на 10% больше, чем в прошлом году», - подчеркнул он.

Козлов отметил, что чаще всего в столицу приезжают из промышленных регионов. Они посещают Москву с целью обмена опытом и приобретения новых навыков.

Ранее министр Екатерина Зиновьева рассказала о развитии промышленного туризма в Подмосковье. Там сосредоточено порядка 1,3 тысячи предприятий обрабатывающей промышленности: от пищевых производств до предприятий высокотеха.