08 июля 2024, 15:58

Коктейли стали пивом. Стало известно, почему слабоалкогольные напитки потеряли градусы

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После увеличения акциза с мая этого года производство слабоалкогольных напитков в России сократилось в семь раз. Максим Черниговский, генеральный директор НП Клуба профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга и кандидат экономических наук, рассказал 360.ru, почему сложилась такая ситуация на рынке и на какие уловки идут производители, чтобы восстановить спрос.

«Действительно, в мае этого года объем производства слабоалкогольных напитков составил всего 30%, если сравнить с аналогичным периодом 2022 года. Причиной тому стало то, что акцизы выросли в три раза. В связи с этим цены за поллитровую баночку достигли 200 рублей. При этом стоимость пива осталась прежней», - рассказал эксперт.

По сего словам, разница оказалась настолько существенной, что производителям подобных коктейлей пришлось в спешном порядке менять рецептуру, чтобы выпускать их под ГОСТом «Пивные напитки». Разумеется, это повлекло за собой снижение градуса алкоголя с девяти до семи процентов.

По прогнозам Максима Черниговского, объем производства слабоалкогольных напитков снизится в два раза, если сравнивать с 2022 годом, а вот пива на прилавках станет еще больше.

С 1 июля в России повысили минимальные розничные цены на водку. Вслед за ней подорожают и другие крепкие алкогольные напитки.

Алкоголь Пиво
08 июля 2024, 16:17
Путин призвал установить выплаты многодетным семьям на ипотеку
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин обратился к правительству и Госдуме с просьбой принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также глава государства отметил, что программа специальных выплат многодетным семьям предусматривает, что родители не должны переплачивать за ипотеку более 6%.

Семья Ипотека Владимир Путин
08 июля 2024, 15:41
Путин назвал укрепление семей самой важной задачей государства
Freepik
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Для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с семьями, вышедшими в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Слова главы государства привело РИА «Новости».

«Для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более, вот, в Год семьи в России. Я вас всех поздравляю. И сегодня праздник, с сегодняшним праздником, с праздником семьи, любви и верности и желаю вам счастья семейного», - сказал Путин.

Он отметил, что проведение конкурса можно назвать удачным.

Конкурс «Это у нас семейное» проводился в рамках президентской программы «Россия - страна возможностей». Семьи победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 финалистов отправятся в путешествия.

По данным аналитиков , четверть россиян накрывают праздничный стол в День семьи, любви и верности, а 76% дарят близким подарки в этот день.

Семья Владимир Путин
08 июля 2024, 14:35
Путин прибыл на закрытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин посетил ВДНХ, где завершает свою работу выставка «Россия». Об этом сообщил ТАСС.

Глава государства прибыл на международную выставку-форум в пятый раз с момента ее открытия 4 ноября 2023 года.

Выставки Россия ВДНХ Выставка-форум «Россия»
08 июля 2024, 14:34
Россельхознадзор сообщил, что не рассматривает импорт мяса ламы из Боливии
Unsplash
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Россельхознадзор не рассматривает вопрос о начале импорта мяса ламы из Боливии. Об этом говорится в письме замруководителя службы Юлии Швабаускене, направленном вместе с ответом Минсельхоза депутату Госдумы Георгию Арапову. Документ появился в распоряжении 360.ru.

В июне власти Боливии заинтересовались экспортом мяса ламы в Россию. Россельхознадзор попросил направить подробную информацию о продукции и ее производителе.

Арапов обратился к главе Минсельхоза Оксане Лут и призвал отказаться от возможного ввоза мяса. Лама занесена в Международную Красную книгу, а появление на российских прилавках мяса лам может вызвать неоднозначную реакцию населения, заявил депутат.

«В настоящее время Россельхознадзор не рассматривает вопрос открытия допуска указанной продукции боливийского происхождения на территорию Российской Федерации», - указали в документе.

При этом в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» заверили, что в России нет явных ограничений на ввоз мяса ламы при соблюдении всех правил поставок.

Ранее директор службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес сообщил, что во время встречи с российской делегацией стороны договорились дать начало запросу на экспорт мяса семейства верблюдовых.

Экспорт Боливия Продукты

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