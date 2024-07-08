Коктейли стали пивом. Стало известно, почему слабоалкогольные напитки потеряли градусы

«Действительно, в мае этого года объем производства слабоалкогольных напитков составил всего 30%, если сравнить с аналогичным периодом 2022 года. Причиной тому стало то, что акцизы выросли в три раза. В связи с этим цены за поллитровую баночку достигли 200 рублей. При этом стоимость пива осталась прежней», - рассказал эксперт.

По сего словам, разница оказалась настолько существенной, что производителям подобных коктейлей пришлось в спешном порядке менять рецептуру, чтобы выпускать их под ГОСТом «Пивные напитки». Разумеется, это повлекло за собой снижение градуса алкоголя с девяти до семи процентов.

По прогнозам Максима Черниговского, объем производства слабоалкогольных напитков снизится в два раза, если сравнивать с 2022 годом, а вот пива на прилавках станет еще больше.

С 1 июля в России повысили минимальные розничные цены на водку. Вслед за ней подорожают и другие крепкие алкогольные напитки.