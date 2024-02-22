«Когда узнал, был в шоке». Путину рассказали про Dota 2 на «Играх будущего»

Чернышенко рассказал политику, что Dota 2 - стратегическая игра, в которой нужно «завоевать поле противника». Сейчас она очень популярна, а билеты на эту дисциплину раскупили буквально за пару минут.

«Чтобы был понятен интерес в мире к этой дисциплине, то финал чемпионата мира по Dota 2 смотрело больше человек, чем финал Олимпийских игр в Токио. Я когда узнал, был в шоке», - заявил Чернышенко.

Путин дал старт «Играм будущего» в Казани 21 февраля. Турнир в Татарстане продлится до 3 марта. Он включает 21 инновационную дисциплину, которые построены на концепции «фиджитал», а также сочетают физическую культуру и киберспорт. Состязания будут свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов.

Президент отметил, что российские спортсмены остаются одними из самых сильных в мире. Проходящий турнир - это событие на стыке спорта, технологий и науки. Основная цель игр - популяризировать виды спорта, которые совмещают и физическую активность, и цифровые технологии.

В «Играх будущего» участвуют 260 команд из разных стран. На открытие мероприятия в Казань приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко , Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев , глава Киргизии Садыр Жапаров , лидер Республики Сербской Милорад Додик.