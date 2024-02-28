«Я знал Николая Ивановича по работе в Совете Федерации. Несмотря на возраст, он не пропускал ни одного заседания. Когда возникали спорные вопросы, Рыжков нажимал кнопку, чтобы ему предоставили слово. И Валентина Матвиенко, которая очень уважительно к нему относилась, давала высказаться. Он говорил размеренно, структурно, в зале заседания становилось тихо. Эти немногочисленные выступления Рыжкова меняли концепции, законы, или они отправлялись на доработку», - поделился парламентарий.

По его словам, Рыжков пользовался большим авторитетом среди коллег. Многие уважали его за патриотизм. Клинцевич вспомнил, как в 2002 году побывал в музее-заповеднике «Прохоровское поле», посвященном подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Очень многое в этом комплексе было сделано благодаря Рыжкову.

«Я тогда спросил: на чьи деньги это сделано, на государственные? Оказалось, что это фонд Николая Ивановича и поддержка бизнеса. Сейчас людей такого масштаба найти сложно», - подытожил собеседник.

Рыжков скончался на 95-м году жизни. О его смерти сообщила в среду, 28 февраля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.