18 ноября 2024, 10:13

«Когда дети появятся, вы поймете». Чернышов — об идее с четырехдневкой для родителей

РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Свою позицию он обосновал в комментарии 360.ru.

По мнению Чернышова, многодетные родители и так вынуждены часто отпрашиваться с работы, поэтому принципиальной разницы не будет.

К тому же, по его мнению, за четыре дня они смогут эффективнее использовать рабочее время на выполнение того же объема задач. При этом он заявил, что бездетные работники не должны будут чувствовать себя ущемленными.

«Вот когда у вас дети появятся, вы поймете, что находиться с детьми - это не всегда выходной. Это большое количество забот, проблем и других вещей. Поэтому этот выходной только так называется - выходной, а так люди будут перекладывать все свои рабочие вещи по дому, по семье на этот день. Они смогут нормально записаться к врачу с ребенком, сходить, выполнить какие-то функции, не чувствовать себя в ущемленном положении, когда они не могут прийти на утренник к ребенку… Один раз в жизни ты видишь взросление ребенка, и это очень важно для тебя», - рассказал депутат.

Ранее коллега Чернышова по Госдуме Александр Ильтяков призвал женщин заводить детей, «пока рожалка работает».

Дети Госдума РФ Семья Работа
18 ноября 2024, 10:20
«Неудачно высказался». Милонов объяснил призыв депутата рожать, пока «работает рожалка»
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, призвав рожать, «пока рожалка работает», просто неудачно выразился. Об этом в беседе с 360.ru заявил его коллега Виталий Милонов.

Ранее Ильтяков выступил категорично против абортов в России и призвал женщин рожать, пока «рожалка работает».

«Вообще Ильтяков - человек очень негрубый, достаточно спокойный. Может быть, неудачно высказался. Безусловно, выражение не самое удачное, что говорить. Надеюсь, никто не вкладывал в это негативный контекст. Бывает, люди неудачно высказываются. Это ведь не отражает его негативное отношение, просто неудачно выразился», - объяснил ситуацию Милонов.

Сам Ильтяков заявил сегодня, что своим призывом «рожать, пока рожалка работать» не собирался никого оскорблять. Тем, кто увидел что-то обидное в его словах, парламентарий посоветовал пройти курс анатомии.

Женщины Депутаты Россия
18 ноября 2024, 09:52
Штрафы за нарушение ПДД вырастут в России
РИА «Новости»
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В России с 1 января 2025 года вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщила газета «Ведомости».

В частности, штраф за передачу права на управление либо управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вырастет с 30 до 45 тысяч рублей, а нарушение правил применения ремней безопасности - с 1 до 1,5 тысячи рублей.

Также на повышение пойдет размер штрафов за превышение скорости: вместо прежней суммы от 500 до пяти тысяч рублей установят сумму от 750 до 7,5 тысячи рублей.

Условия досрочной оплаты также предложили изменить. В настоящее время при нарушении ПДД автолюбитель может выплатить только 50% штрафа в течение 20 дней. После принятия поправок необходимо будет платить 75% от штрафа, однако срок льготной оплаты увеличится до 30 дней.

Ранее россиянам напомнили о штрафе в пять тысяч рублей при выезде на встречку без разметки.

Штрафы ПДД Россия
18 ноября 2024, 09:18
В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных
РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением перевести одного из родителей в многодетной семье на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработной платы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Аналогичным правом предлагаю наделить одиноких родителей, воспитывающих одного и более детей», - добавил он.

Депутат заявил, что благодаря такой мере родители смогут больше времени уделять детям, при этом снизить уровень стресса и получать больше удовольствия от жизни. А в долгосрочной перспективе это нововведение сможет укрепить институт семьи.

Ранее другой депутат Госдумы - Александр Ильтяков - призвал женщин заводить детей, «пока рожалка работает» , и заявил о греховности абортов.

Дети Госдума РФ Семья Работа
17 ноября 2024, 05:06
Россиянам рассказали способы уменьшить коммунальные платежи
Freepik
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Температура в квартире по нормативу не должна опускаться ниже 18 градусов, а в угловых комнатах ниже 22 градусов. Если в квартире холоднее, то жильцы имеют право на перерасчет платежей за тепловую энергию. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

Чтобы получить право на перерасчет, нужно зафиксировать факт нарушения нормативов, отметила эксперт. Для этого необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, которая должна зафиксировать температуру и составить акт при свидетелях. Акт можно составить самостоятельно с соседями. После этого документ отправляют в УК, которая должна пересчитать платежи.

«Кроме того, в случае аварийных ситуаций, когда дом остается без отопления на длительное время, например, более суток, перерасчет должен быть проведен автоматически», - пояснила Свечникова.

Есть и другие способы уменьшить коммунальные платежи. Жильцы могут установить многотарифный счетчик, учитывающий потребление энергии в разное время суток. Снизить расходы на электроэнергию можно и посредством утепления окон, что позволит отказаться от дополнительных обогревателей. Эксперт также рассказала о льготах и компенсациях для малоимущих.

Расчетный центр Подмосковья напомнил правила начисления платы за отопление. В платежках снова появилась строка «Отопление», а плата за тепло начисляется только в отопительный сезон.

Льготы Отопление Квартиры

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