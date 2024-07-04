Коэффициент рождаемости поручили повысить до 1,6 к 2030 году
В числе задач национального проекта «Семья» указали повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 еще за шесть лет. Об этом сообщило ИА Regnum со ссылкой на документы, подготовленные вице-премьером Татьяной Голиковой ко Дню национальных приоритетов «Семья» в рамках выставки «Россия».
Голикова призвала учитывать в работе над повышением демографии сложившиеся вызовы.
«Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста», - сказала вице-премьер на пленарной сессии.
По ее словам, такая тенденция будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года.
Суммарный коэффициент рождаемости указывает на среднее количество детей, которых рожает одна женщина за репродуктивный период. По данным Росстата, по итогам 2023 года этот показатель составил 1,41.
Ранее Минобрнауки предложило ввести дополнительную стипендию для студентов, ставших родителями.