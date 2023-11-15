15 ноября 2023, 15:54

Книгу «Война Империй» Андрея Медведева решили переиздать

РИА «Новости»
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Книгу «Война Империй» решили переиздать. Об этом сообщил автор произведения, журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной тому стала актуальность книги в сложившейся ситуации. Произведение повествует о Большой игре - противостоянии Великобритании и России в Азии, на Балканах и Черном море.

«В этот раз будет в двух частях. Сейчас будет первая. „Война Империй. Книга первая. Безжалостная тактика крепких позиций“», - рассказал Медведев.

Автор напомнил, что «Война Империй» представляет собой мозаику фактов, событий, биографий и захватывающих историй о людях, чья партия в Игре оказалась наиболее заметной. Первая книга охватывает период укрепления геополитических позиций двух великих держав - от дружелюбного недоверия в начале отношений до Крымской войны 1853–1856 годов.

Опрос Fix Price ранее показал, что 76% россиян делают выбор в пользу бумажных книг. Электронные версии предпочитают 37% респондентов.

Книги Россия
15 ноября 2023, 15:51
Уровень безработицы в России снизился более чем в три раза с начала 2000-х
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Уровень безработицы в России снизился более чем в три раза с начала 2000-х годов и достиг 3%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Голикова совместно с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым в режиме телемоста открыла пять центров занятости в Белгородской, Самарской и Липецкой областях. Запуск центров состоялся в рамках выставки-форума «Россия».

«Мы все забыли очень сложные времена 2000-х, когда уровень безработицы в РФ, по данным Международной организации труда, составлял 10,6%», - отметила вице-премьер.

Сегодня Россия пришла к показателю 3%, и этой цифры удалось достичь во многом благодаря работе центров карьеры, указала Голикова. С момента принятия антироссийских санкций эти учреждения стали местом сопровождения для предприятий и работников, а также подставили им плечо, обратила внимание вице-премьер.

К концу 2023 года в России будут работать 500 модернизированных центров занятости, добавила Голикова. По ее словам, еще 346 таких организаций планируют запустить в 2024 году.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников спрогнозировал рост зарплат в стране на фоне низкой безработицы. По мнению главы министерства, доходы россиян будут повышаться с 2024 по 2026 год.

Работа Выставка-форум «Россия»
15 ноября 2023, 15:48
Госдума запланировала принять закон об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ
РИА «Новости»
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Правительство России в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, который в случае его принятия запретит банкам взымать комиссию за оплату услуг ЖКХ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Он отметил, что заняться этим вопросом поручил президент Владимир Путин.

«Есть предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря, с тем чтобы он был принят и уже со следующего года», - указал Володин.

Спикер ГД добавил, что он уже обсудил отмену комиссий с банковским сообществом и правительством. В случае принятия проекта закона финансовые организации понесут убытки, но текущий год они заканчивают с «хорошей доходностью», заявил он.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении страховых выплат неработающим пенсионерам. Депутаты также одобрили индексацию окладов военнослужащих , силовиков, сотрудников ФСИН, таможни и пожарных служб. Согласно проекту бюджета, на эти нужды выделят 897 миллиардов рублей.

Банки ЖКХ Законы Правительство РФ
15 ноября 2023, 14:46
Москвичам рассказали о видеоконсультациях по вопросам опеки
Сайт мэра и правительства Москвы
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На портале mos.ru стали доступны видеоконсультации по вопросам опеки и защиты прав детей, что значительно упростит процесс получения услуг и сделает его более удобным. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы.

«Это также ускорит решение различных вопросов, чтобы маленькие москвичи, оставшиеся без попечения родителей, смогли скорее влиться в новую семью», - рассказала Анастасия Ракова.

Раньше для консультации со специалистами опеки нужно было приходить на личный прием. Однако теперь на портале mos.ru появилась возможность общаться с сотрудниками по видеосвязи. Москвичи смогут получить консультацию по различным вопросам, связанным с усыновлением. Это позволит заранее подготовиться к визиту в семейный центр и прийти с полным пакетом документов, что сэкономит время потенциальных родителей.

Новый сервис «Личный кабинет слушателя школы приемных родителей» также заработал в Москве. Сервис разместили на платформе «ИДПОзнание», которым сможет воспользоваться каждый желающий после предварительной регистрации.

Семья Москва 2023
15 ноября 2023, 13:26
Проект «Агенты безопасности» получил премию МВД России
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Совместный проект «ФосАгро» и УМВД России по Вологодской области «Агенты безопасности» стал лауреатом премии МВД России в социальной сфере «Святой Георгий». Проект реализуется Череповецким АО «Апатит», входящим в группу «ФосАгро», и региональным УМВД как часть долгосрочного соглашения о сотрудничестве в сфере профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения, выявления преступлений, организации деятельности народной дружины.

О безопасности - ясно и понятно «Агенты безопасности» - уникальный проект для детей и подростков, который простым, доступным языком рассказывает детям школьного возраста о различных угрозах, которые их подстерегают в повседневной жизни или онлайн-пространстве, а самое главное - учит, как им противостоять. Кроме того, программа имеет и яркую профориентационную направленность. Школьники знакомятся с профессиями, представители которых обеспечивают безопасность в городе, на химпредприятии и в быту. Буквально каждую неделю для детей проходят увлекательные квесты и игры. Познавательные занятия проводят специалисты службы режима АО «Апатит», эксперты-криминалисты УМВД Череповца, госавтоинспекторы, кинологи, пожарные, спасатели и сотрудники ГИБДД.

«Участниками проекта стали учащиеся школ Вологодской области, дети работников АО „Апатит“, кадеты, воспитанники детских домов, а также трудные подростки, состоящие на учете в полиции. Уверены, что полученные знания помогут ребятам сориентироваться в непростых жизненных ситуациях, обезопасить себя и своих близких. Возможно, благодаря нашим занятиям, у кого-то из них появится желание посвятить себя правоохранительной деятельности», - отметил Алексей Смирнов, директор дирекции по экономической безопасности АО «Апатит».

Каждый может стать «Агентом» Вступить в ряды «Агентов», как это уже сделали тысячи ребят из Череповца, Вологды, Волхова и Балаково, может каждый школьник. Особое внимание организаторы проекта уделили детям, которые чаще других могут оказаться в опасных ситуациях.

«Участниками проекта стали учащиеся школ Вологодской области, дети работников АО „Апатит“, кадеты, воспитанники детских домов, а также трудные подростки, состоящие на учете в полиции. Уверены, что полученные знания помогут ребятам сориентироваться в непростых жизненных ситуациях, обезопасить себя и своих близких. Возможно, благодаря нашим занятиям, у кого-то из них появится желание посвятить себя правоохранительной деятельности», - отметил Алексей Смирнов, директор дирекции по экономической безопасности АО «Апатит».

Проект приобрел популярность, ребята рекомендуют его друг другу, стараются применять знания, полученные на занятиях, следовать правилам безопасного поведения и здорового образа жизни. А высокая оценка со стороны Министерства внутренних дел - еще одно яркое подтверждение его актуальности и эффективности.

«Считаю, что значительный опыт в работе с молодежью, накопленный творческой группой „Агентов безопасности“ и УМВД России по Вологодской области, достоин самого широкого тиражирования. Этот проект - настоящая школа безопасного поведения, помогающая подросткам распознавать риски, в том числе связанные с мошенничеством и другими противоправными действиями в сети интернет. Продолжая эту работу, мы делаем окружающий нас мир лучше и безопаснее», - прокомментировал присуждение премии генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Проект «Агенты безопасности» реализуется компанией с 2020 года. За это время его участниками стали более 5000 школьников. В 2022 году он перешагнул границы Череповца: новыми центрами «Агентов безопасности» стали Волхов (Ленинградская область) и Балаково (Саратовская область).

Специально для проекта была разработана атрибутика с особой эмблемой. Вступая в ряды «спецагентов», участники в подарок получают фирменный комплект: футболку, кепку, ручку и блокнот.

Проект приобрел популярность, ребята рекомендуют его друг другу, стараются применять знания, полученные на занятиях, следовать правилам безопасного поведения и здорового образа жизни. А высокая оценка со стороны Министерства внутренних дел - еще одно яркое подтверждение его актуальности и эффективности.

«Считаю, что значительный опыт в работе с молодежью, накопленный творческой группой „Агентов безопасности“ и УМВД России по Вологодской области, достоин самого широкого тиражирования. Этот проект - настоящая школа безопасного поведения, помогающая подросткам распознавать риски, в том числе связанные с мошенничеством и другими противоправными действиями в сети интернет. Продолжая эту работу, мы делаем окружающий нас мир лучше и безопаснее», - прокомментировал присуждение премии генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Над созданием «Агентов» работал авторский коллектив, в который вошли начальник штаба УМВД России по Вологодской области подполковник внутренней службы Денис Озорнин, начальник УМВД России по Череповцу полковник полиции Артем Суманеев, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Череповцу подполковник полиции Светлана Иванова, директор дирекции по экономической безопасности АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Алексей Смирнов, директор «Интерактивно-образовательного центра ФосАгро» Юлия Бондаренко.

Каждый может стать «Агентом» Вступить в ряды «Агентов», как это уже сделали тысячи ребят из Череповца, Вологды, Волхова и Балаково, может каждый школьник. Особое внимание организаторы проекта уделили детям, которые чаще других могут оказаться в опасных ситуациях.

Дети МВД РФ Школьники

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