28 февраля 2024, 22:27

Клиника выплатила петербуржцу 3 млн рублей из-за воспаленной челюсти

Freepik
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Пациент стоматологической клиники в Петербурге через суд добился компенсации в три миллиона рублей за некачественную имплантацию зубов. Об этом сообщила пресс-служба городского управления судебных приставов.

Мужчина обратился в частную клинику с просьбой установить ему импланты. За полученную услугу он заплатил 436 тысячи рублей. Однако спустя время петербуржец попал в онкологическое отделение с воспалением костной ткани.

После затратного лечения пациент обратился в суд, который постановил взыскать с клиники три миллиона рублей. Однако руководство медучреждения не торопилось выплачивать компенсацию.

Тогда судебный пристав предупредил представителей организации, что в случае неуплаты в срок ей придется заплатить еще 200 тысяч рублей. После этого вся сумма поступила пострадавшему.

Семья в Екатеринбурге также обратилась в суд после ошибки врачей в детской больнице. Супруги смогли отсудить 1,8 миллиона рублей.

Санкт-Петербург Рубль Суд Больницы Врачи
28 февраля 2024, 23:38
Россиянки останутся без стриптизеров на 8 Марта
Unsplash
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В некоторых городах России разобрали всех стриптизеров для мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«„Дефицит“ артистов зафиксировали в Омске, Ханты-Мансийске и Мурманске. На очереди - Челябинск, где у стриптизеров осталось буквально несколько свободных окошек», - отметили в сообщении.

По данным канала, танцоры из Челябинска за пятиминутное выступление попросили восемь тысяч рублей. А в Мурманске организаторы праздников оценили услуги стриптизера в 40 тысяч рублей за 10-минутное выступление.

Екатеринбург выделился же тем, что готов поделиться своими артистами с другими городами. За приличную сумму мужчин готовы отправить даже за тысячу километров. Например, гастроли екатеринбургских стриптизеров в Ханты-Мансийске оценили в 90 тысяч рублей.

Порадовать женщин на 8 Марта можно не только зажигательными танцами, но и другими сюрпризами. Стилист Дарья Ломкова напомнила, что отличным подарком для представительниц прекрасного пола может стать парфюмерия.

Праздники Женщины Россия 8 Марта
28 февраля 2024, 22:34
«Европа содрогнется!» В России вспомнили пророчество Жириновского о Приднестровье
РИА «Новости»
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В России вспомнили пророчество Владимира Жириновского о ситуации в Приднестровье. Слова политика, сказанные в 2020 году, привел Telegram-канал «Пул № 3».

На приведенном видео Жириновский напомнил, что в селе Колбасна lнаходится склад с оружием, которого хватит на всю третью мировую войну в Европе и стоят «отборные войска».

«Если взорвать то, что там есть, Европа содрогнется. <…> Наш ответ будет жесткий! Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишиневского аэропорта. И никто вас не защитит. Мы всех вас достанем», - заявил политик.

В среду, 28 февраля, съезд депутатов Приднестровья принял декларацию с решением обратиться к Федеральному собранию России с просьбой о защите от экономического давления со стороны Молдавии. Авторы документа напомнили, что Россия является гарантом и посредником в переговорном процессе с Молдавией, кроме того, на территории ПМР живут более 200 тысяч россиян.

Молдавия Видео Европа Россия Оружие Владимир Жириновский Приднестровье
28 февраля 2024, 21:03
Прокуроры добились выплаты более 650 млн рублей пострадавшим от приставов
РИА «Новости»
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Сотрудники прокуратуры добились выплаты более 650 миллионов рублей россиянам, которые пострадали от неправомерных действий судебных приставов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«По поручениям Игоря Краснова после масштабных проверок в течение двух лет восстановили нарушенные в результате неправомерных действий приставов права свыше 60 тысяч граждан», - указали в ведомстве.

Также прокуроры защитили интересы должников и взыскателей. Среди них - 20 тысяч граждан из числа социально уязвимых категорий и более тысячи участников СВО и членов их семей.

Так, необоснованно удержанные средства вернули пенсионеру в Камчатском крае, которому пять месяцев не платили полагающихся соцвыплат. Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, правоохранители пресекли факты оказания психологического давления на людей с использованием личных данных и неправомерного взыскания средств. Например, в Алтайском крае кредитную организацию оштрафовали на 55 тысяч за нарушение требований о периодичности звонков и текстовых сообщений должникам.

В Кировской области предъявили иски в защиту семи россиян, без ведома которых заключили кредитные договоры на сумму три миллиона рублей. Прокуратура продолжает активно работать в данном направлении, которое является одним из приоритетным.

Генпрокуратура ранее поддержала предложение заменить штрафы бизнесменам предупреждением при первичном административном правонарушении.

Генпрокуратура РФ Штрафы Долги Прокуратура РФ
28 февраля 2024, 19:35
Гостям «Золотого граммофона» вручили папку с компроматом на певца Shaman
Global Look Press
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В воскресенье, 25 февраля, на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге гостям вручили подозрительную папку с компроматом на исполнителя Shaman. Об этом сообщило издание «Страсти».

По данным источника, в досье, где были порочащие артиста данные, лежала подборка высказываний владельца «Русской медиагруппы» и лидера группы «Земляне» Владимира Киселева. Исполнителя хита «Я русский!» обвиняли в неискренности и нежелании помочь российской армии.

Кроме того, он вспомнил ситуацию с исполнением гимна на ВДНХ, куда вместе с Shaman пригласили детей из новых регионов, вошедших в состав России.

«Они на морозе старались, пели. Но на федеральном телеканале их голоса затерли, остался только Shaman и пара стоящих рядом артисток», - указали в материалах.

Ранее Shaman вместе с исполнителем Олегом Газмановым выступили перед гостями на выставке «Россия» в честь 23 Февраля.

Санкт-Петербург Shaman

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