Клиника выплатила петербуржцу 3 млн рублей из-за воспаленной челюсти

Мужчина обратился в частную клинику с просьбой установить ему импланты. За полученную услугу он заплатил 436 тысячи рублей. Однако спустя время петербуржец попал в онкологическое отделение с воспалением костной ткани.

После затратного лечения пациент обратился в суд, который постановил взыскать с клиники три миллиона рублей. Однако руководство медучреждения не торопилось выплачивать компенсацию.

Тогда судебный пристав предупредил представителей организации, что в случае неуплаты в срок ей придется заплатить еще 200 тысяч рублей. После этого вся сумма поступила пострадавшему.

Семья в Екатеринбурге также обратилась в суд после ошибки врачей в детской больнице. Супруги смогли отсудить 1,8 миллиона рублей.