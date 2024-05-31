31 мая 2024, 19:07

Клиника Хайдарова выплатит почти 5 млн рублей за некачественную операцию

Freepik
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Клиника пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique и пациентка из Норвегии пришли к мировому соглашению из-за некачественной липосакции. Учреждение выплатит пострадавшей пять миллионов рублей, сообщила АГН «Москва» пресс-секретарь Савеловского районного суда столицы Мария Михайлова.

«Заключено мировое соглашение в результате судебного примирения», - заявила она.

По ее словам, клиника возместит расходы пациентки на медицинские услуги и ее юридические издержки в размере 4,1 миллиона рублей, а также выплатит компенсацию в 880 тысяч рублей за моральный вред. Изначально пострадавшая требовала от учреждения 24 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, пациентке провели абдоминопластика с липосакцией. На второй день у нее появилась ишемия с последующим некрозом. При этом женщину выписали, так как врач посчитал, что она больше не нуждается в стационарном лечении. Кроме того, она каждый день посещала перевязки.

После последнего приема женщина улетела из Москвы, несмотря на плохое самочувствие. Позднее она обратилась в другую клинику, где у нее обнаружили гнойные процессы.

Ранее двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дело против них связано со смертью пациента, бизнесмена Петра Гаврилова , после операции в медучреждении. Деятельность IQ Plastique приостановили на 90 суток.

Суд Врачи Россия Пластические операции Москва
31 мая 2024, 18:59
Главное — безопасность. Россиянам рассказали о форматах общения детей в Сети
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Специалисты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» рассказали о форматах общения детей в сети. Они напомнили: прививать навыки цифровой грамотности и этикета детям нужно с того момента, как они впервые берут в руки гаджет. Это позволит им грамотно реагировать на потенциальные угрозы в Сети.

Опрос, проведенный по заказу команды Kaspersky Safe Kids , показал, что 92% детей используют мессенджеры, причем 54% признавались, что у них есть чат с одноклассниками, о котором не знают родители и учителя. Еще у 24% такие чаты есть с друзьями вне школы.

О том, что у их детей есть чаты помимо тех, что ведут учителя с классами, знают 41% взрослых. Кроме того, четверть родителей в курсе того, что дети общаются в мессенджерах с друзьями не из их школы.

Как отметил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко, дети могут столкнуться в мессенджерах с онлайн-угрозами: кибербуллингом, фишингом, онлайн-грумингом.

«Однако это не значит, что нужно полностью отказываться от использования. Главное - соблюдать основные правила безопасности и принципы взаимодействия с контентом», - прокомментировал Сиденко.

Для безопасного общения детей в рамках образовательного процесса создали учебный профиль «Сферум», который ограждает юных пользователей от онлайн-угроз и помогает сформировать навыки цифрового общения.

Страница в соцсетях есть у 69% школьников: среди детей от семи до 10 лет - у 52%, среди подростков от 15 до 17 лет - уже у 91%. Эксперты «Сферума» напомнили: для создания учебного профиля в VK Мессенджере страница во «ВКонтакте» не нужна. Если у пользователя уже есть аккаунт в соцсети, при регистрации в «Сферуме» они не связываются и не отображаются.

Для дополнительной верификации участников чатов «Сферум» интегрирует учебный профиль с электронными дневниками школьников. Это помогает обезопасить учеников от посторонних, позволяет совершать онлайн-звонки и обмениваться файлами прямо из электронного журнала и дневника.

Правила безопасности в Сети Эксперты «Лаборатории Касперского» напомнили, что в Сеть не следует выкладывать много информации о себе и близких. Не стоит публиковать номер школы, где учится ребенок, личный номер телефона, адрес электронной почты и фотографии, которые могут использовать против взрослого или ребенка. Следует проверить, какие данные находятся в открытом доступе, изучить настройки приватности в соцсетях и мессенджерах. Приложения лучше скачивать только из официальных ресурсов, учитывая рейтинги и отзывы пользователей. Для всех своих аккаунтов следует использовать надежные и уникальные пароли: минимум из 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами. Их можно безопасно хранить в Kaspersky Password Manager.

Посторонние не должны получить доступ к паролям от учетных записей, кодам из СМС и push-уведомлениям. В сервисах, где это возможно, лучше настроить двухфакторную аутентификацию. Приложения и операционную систему стоит обновлять регулярно. Важно использовать надежное защитное решение, в том числе на мобильных устройствах, которое предотвратит попытку перейти на фишинговый или скам-ресурс и защитит от вредоносных программ (например, Kaspersky Premium ).

К Международному дню защиты детей «Лаборатория Касперского» выпустила « Киберазбуку ». Дети могут вместе со взрослыми познакомиться с новыми технологиями в увлекательном формате и выяснить, как избегать цифровых угроз и мошенников.

Мессенджеры Дети Интернет Опросы Соцсети Школьники
31 мая 2024, 18:39
Более 3,5 тысячи мероприятий подготовят ко Дню защиты детей в России
Pxhere
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В России ко Дню защиты детей подготовят свыше 3,5 тысячи мероприятий. В разных городах и населенных пунктах страны пройдут выставки, мастер-классы, игры, кинопоказы и концерты. Подробности сообщали в Министерстве труда и социальной защиты.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова напомнила, что в России живет более 30 миллионов детей. Задача властей, делать все, чтобы жизнь юных россиян была насыщенной и интересной.

«Дети - это радость и смех, любовь и поддержка. Они основа нашего государства, залог успешного роста и благополучия нашей страны. В Год семьи в День защиты детей вся страна превратится в территорию детства», - подчеркнула Голикова.

Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Глава государства подчеркнул, что одним из главных приоритетов страны является обеспечение достойного уровня и качества жизни семей. Россия бережет подлинные ценности и создает условия для рождения большего количества детей.

Дети Семья Концерты Россия
31 мая 2024, 18:23
Первый супруг Заворотнюк передумал лететь на похороны актрисы
Global Look Press
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В Москве 1 июня состоятся похороны актрисы Анастасии Заворотнюк. Ее первый супруг Олаф Шварцкопф решил не приезжать в Москву на траурную церемонию, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, изначально Шварцкопф планировал проститься с бывшей супругой, но внезапно передумал.

«На похоронах не буду. Не получается приехать в Москву», - сказал он журналистам.

Первый муж актрисы теперь проживает на Урале. Оформив развод, бывшие супруги практически не общались. По словам Шварцкопфа, он дружил с братом звезды «Моей прекрасной няни Святославом, но после его смерти окончательно потерял связь с семьей артистки.

Шварцкопф и Заворотнюк состояли в браке примерно год. Мужчина признался, что их отношения ухудшились практически сразу после свадьбы.

Заворотнюк скончалась 30 мая ночью в хосписе. Последние пять лет артистка боролась с тяжелой болезнью - раком головного мозга. Похороны состоятся в субботу на Троекуровском кладбище.

Актеры Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
31 мая 2024, 17:42
Львова-Белова предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки
Freepik
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Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила провести в стране всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Об это сообщил в пресс-службе Кремля.

В пятницу, 31 мая, Владимир Путин провел рабочую встречу с Львовой-Беловой.

Львова-Белова обратилась к президенту с просьбой. Детский омбудсмен призвала разрешить ей провести всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Она заявила, что пришло время навести порядок в этой сфере.

«Я готова подключиться к процессу и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики», - подчеркнула Львова-Белова.

Детский омбудсмен добавила, что предоставит доклад с предложениями о реформировании системы. Путин попросил ее поговорить на эту тему с администрацией президента и обещал отдельное поручение по этому вопросу.

Глава государства призывал россиян создавать семьи как можно активнее. Он также отметил, что людям не стоит затягивать с рождением детей.

Кремль Дети Работа Владимир Путин

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