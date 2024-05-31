Клиника Хайдарова выплатит почти 5 млн рублей за некачественную операцию

Специалисты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» рассказали о форматах общения детей в сети. Они напомнили: прививать навыки цифровой грамотности и этикета детям нужно с того момента, как они впервые берут в руки гаджет. Это позволит им грамотно реагировать на потенциальные угрозы в Сети.

Опрос, проведенный по заказу команды Kaspersky Safe Kids , показал, что 92% детей используют мессенджеры, причем 54% признавались, что у них есть чат с одноклассниками, о котором не знают родители и учителя. Еще у 24% такие чаты есть с друзьями вне школы.

О том, что у их детей есть чаты помимо тех, что ведут учителя с классами, знают 41% взрослых. Кроме того, четверть родителей в курсе того, что дети общаются в мессенджерах с друзьями не из их школы.

Как отметил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко, дети могут столкнуться в мессенджерах с онлайн-угрозами: кибербуллингом, фишингом, онлайн-грумингом.

«Однако это не значит, что нужно полностью отказываться от использования. Главное - соблюдать основные правила безопасности и принципы взаимодействия с контентом», - прокомментировал Сиденко.

Для безопасного общения детей в рамках образовательного процесса создали учебный профиль «Сферум», который ограждает юных пользователей от онлайн-угроз и помогает сформировать навыки цифрового общения.

Страница в соцсетях есть у 69% школьников: среди детей от семи до 10 лет - у 52%, среди подростков от 15 до 17 лет - уже у 91%. Эксперты «Сферума» напомнили: для создания учебного профиля в VK Мессенджере страница во «ВКонтакте» не нужна. Если у пользователя уже есть аккаунт в соцсети, при регистрации в «Сферуме» они не связываются и не отображаются.

Для дополнительной верификации участников чатов «Сферум» интегрирует учебный профиль с электронными дневниками школьников. Это помогает обезопасить учеников от посторонних, позволяет совершать онлайн-звонки и обмениваться файлами прямо из электронного журнала и дневника.

Правила безопасности в Сети Эксперты «Лаборатории Касперского» напомнили, что в Сеть не следует выкладывать много информации о себе и близких. Не стоит публиковать номер школы, где учится ребенок, личный номер телефона, адрес электронной почты и фотографии, которые могут использовать против взрослого или ребенка. Следует проверить, какие данные находятся в открытом доступе, изучить настройки приватности в соцсетях и мессенджерах. Приложения лучше скачивать только из официальных ресурсов, учитывая рейтинги и отзывы пользователей. Для всех своих аккаунтов следует использовать надежные и уникальные пароли: минимум из 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами. Их можно безопасно хранить в Kaspersky Password Manager.

Посторонние не должны получить доступ к паролям от учетных записей, кодам из СМС и push-уведомлениям. В сервисах, где это возможно, лучше настроить двухфакторную аутентификацию. Приложения и операционную систему стоит обновлять регулярно. Важно использовать надежное защитное решение, в том числе на мобильных устройствах, которое предотвратит попытку перейти на фишинговый или скам-ресурс и защитит от вредоносных программ (например, Kaspersky Premium ).

К Международному дню защиты детей «Лаборатория Касперского» выпустила « Киберазбуку ». Дети могут вместе со взрослыми познакомиться с новыми технологиями в увлекательном формате и выяснить, как избегать цифровых угроз и мошенников.