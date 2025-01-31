31 января 2025, 14:35

«Клиническая русофобия». Захарова — о высказываниях про песню «Сигма-бой» в Европе

РИА «Новости»
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Попытки европейских политиков запретить российскую песню «Сигма-бой» являются безумием и клинической русофобией. Об этом сообщила во время брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у нее есть еще стадии. Это клиника. <…> Это из разряда безумия», - сказала дипломат.

Захарова добавила, что по такой логике европейские страны могут начать запрещать бурых медведей или наказывать части Мирового океана и Солнца, которые «касались России».

На прошлой неделе во время заседания Европарламента немецкий политик и представитель партии «Вольт Европа» Нэла Риль заявила, что хит российской группы «Сигма-бой» следует запретить в странах Европы , так как песня передает патриархальное и пророссийское мировоззрение, что негативно влияет на молодежь.

Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов в ответ на это сказал, что среди молодежи разных стран талант российских детей востребован , несмотря на попытки европейских политиков запретить их творчество.

Мария Захарова Песни Европа МИД РФ Русофобия
31 января 2025, 13:55
Депутат Лантратова: ветеранам СВО нужно компенсировать часть затрат на связь
РИА «Новости»
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Ветеранам боевых действий необходимо компенсировать часть затрат на мобильную связь и интернет. С таким предложением выступила депутат Государственной думы Яна Лантратова. Она направила свое обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина, передает RT.

Парламентарий отметила, что средства связи имеют особую значимость для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции и получения ими медицинских услуг реабилитации.

«Введение компенсации части затрат на оплату услуг телефонной связи и интернета в размере 50% позволит существенно снизить финансовую нагрузку, а также продемонстрировать уважение и признательность за их заслуги перед Родиной», - заявила Лантратова.

Она добавила, что подобные меры укрепят связь ветеранов с семьями, государством и общественными организациями.

Интернет Ветераны Депутаты Россия
31 января 2025, 12:20
«Пьянству — бой!» В Вологодской области решили бороться с самогонщиками
РИА «Новости»
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В Вологодской области с 1 марта ужесточат правила продажи алкоголя. На этом фоне местные власти решили усилить борьбу с самогонщиками, сообщили изданию «Подъем» в правительстве региона.

Вологодские власти намерены отслеживать нарушения и больше рассказывать населению о вреде спиртных напитков. В региональном правительстве обратили внимание на то, что люди в целом поддерживают введение новых запретов, а некоторые даже вносят собственные предложения, которые чиновники тщательно изучают.

В первый день весны в Вологодской области начнет действовать закон, позволяющий продавать алкоголь в будние дни только с 12:00 до 14:00. В выходные график продажи останется прежним.

В преддверии введения ограничений в Вологде закрылись несколько алкомаркетов. Более того, в городе зафиксировали скачок спроса на самогонные аппараты.

Запреты Алкоголь Россия Магазины
31 января 2025, 11:08
Приморские прокуроры не допустили хищения из бюджета пяти миллиардов рублей
РИА «Новости»
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Прокурор Приморского края Сергей Столяров заявил, что в регионе не допустили хищения из бюджета почти пяти миллиардов рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

В 2024 году прокуратура пресекла в Приморье более 65 тысяч нарушений закона.

По словам Столярова, прокуроры смогли добиться перечисления зарплат на общую сумму 253 миллиона рублей и предоставления единовременных выплат более 250 многодетным семьям вместо земельных участков. Также в регионе в результате надзорной деятельности произвели перерасчет оплаты за некачественно оказанные коммунальные услуги в размере 13 миллиона рублей.

Кроме того, под контролем прокуроров в Приморском крае в прошлом году обеспечивали лекарствами нуждающиеся категории граждан и увеличивали финансирование для покупки жилья лицам со статусом детей-сирот.

В Следственном комитете ранее сообщили о передаче в суд дела против девяти организаторов и участников преступного сообщества , занимавшегося хищениями на гособоронзаказе.

Хищения Бюджет России Прокуратура РФ Приморье Деньги
31 января 2025, 11:06
Стали известны регионы России с самой агрессивной ездой водителей
РИА «Новости»
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Жители пяти российских регионов предпочитают агрессивный стиль вождения. Возглавила рейтинг Воронежская область. Об этом сообщил автомобильный портал «Дром» по результатам проведенного опроса.

В исследовании приняли участие около 12 тысяч россиян. По его итогам выяснилось, что 37% водителей Воронежской области любят полихачить за рулем. На втором месте - Татарстан с 36% голосов.

Третью строчку топа заняла Якутия с 32%. По 31% голосов набрались в Ханты-Мансийском автономном округе и Ростовской области.

В целом среди россиян только 27% предпочитают агрессивный стиль езды. Большая часть водителей - 73% - водят автомобили размеренно. Самым спокойным регионом стала Нижегородская область с 77% голосов. Московская область - на втором месте с 76%.

Ранее россиянам напомнили, когда нужно заменить водительские права с истекшей датой. Автоматическое продление прав станет недействительным в стране с 2025 года.

Опросы Водители Воронежская область

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