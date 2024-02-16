Климовский патронный завод перейдет в собственность государства

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Собеседники пояснили, что речь идет о доле предприятия, которой владеет семья предпринимателя Бориса Краснова. Сам бизнесмен находится в розыске и скрывается за границей.

«Есть поручение президента, готовится иск Генпрокуратуры, который скоро поступит в суд», - заявил источник в государственных структурах.

Ростех объявил, что готов взять на себя контроль над Климовским патронным заводом после перехода в собственность государства.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что сейчас она владеет 36% акциями завода, но основной пакет принадлежит частным предпринимателям.

В начале января из-за вышедшей из строя котельной, расположенной на территории завода, жители Климовска остались без тепла и света.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщал, что руководство предприятия сутки скрывало ситуацию с аварией. Попасть на территорию режимного объекта муниципальные ремонтные службы не могли.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что с завода сняли режим секретности , а расположенную на его территории котельную передали муниципалитету.

После коммунальной аварии следователи завели уголовное дело, в рамках которого арестовали начальника котельной Александра Чикова, директора завода Игоря Кушникова и заместителя главы городского округа Подольск Романа Рязанцева.