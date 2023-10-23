Китайские ученые нашли взаимосвязь между употреблением кофе и головными болями

23 октября 2023, 04:18
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Употребление кофе может снизить риск возникновения мигрени, однако на другие неврологические заболевания напиток не влияет. Это выяснили ученые Наньчанского университета, результаты их исследований опубликовали в European Journal of Clinical Nutrition.

Авторы сравнили связи между мутациями, повышающими склонность людей к употреблению бодрящего напитка и к неврологическим заболеваниям. Наблюдение за генетическими данными помогло специалистам исключить влияние факторов окружающей среды, как разные болезни, финансовая ситуация и другое.

В итоге исследователи нашли 40 мутаций, которые связаны именно с употреблением кофе. Выяснилось, что их наличие серьезно снижает вероятность мигрени, при этом никак не отражается на риске остальных неврологических заболеваний.

Несмотря на убедительность полученных данных, ученые предупредили об определенных ограничениях. Например, происхождение пациентов. Большинство из наблюдаемых родились в Европе. Также исследователи не смогли оценить реальную степень употребления кофе со стороны участников.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что в день можно пить не более трех чашек кофе. По его словам, напиток является психостимулятором и может вызвать зависимость.

Кофе Болезни Врачи Продукты
Единый «режим тишины» предложат установить по всей России
23 октября 2023, 08:12
Unsplash
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В Госдуму 23 октября внесут доработанный законопроект о тишине. Депутаты предложат установить единое по России время, когда запрещено шуметь, ввести штрафы и назначить ответственных для фиксации нарушений. Об этом сообщили «Известия».

Законодательную инициативу внесли в феврале 2023 года, но потом доработали с участием правительства. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нововведения нужны для того, чтобы создать действующий правовой механизм.

«Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей», - объяснил он.

Пока в каждом регионе действуют свои законы о тишине и собственные правила. Депутаты предложат унифицировать режим тишины и ввести запрет на шум с 23:00 до 07:00. За первое нарушение жильцов дома накажут штрафом от 500 до двух тысяч рублей, за повторное - от двух до пяти тысяч рублей. Если закон примут, то собственники квартир смогут выбирать уполномоченных для проведения профилактических бесед и фиксации нарушений.

Большинство россиян - участников опроса kp.ru поддержали введение единого режима тишины с 22:00 до 07:00. Только пятая часть заявили, что их соседи и так не шумели.

Законы
Банки выступили против прямого доступа силовиков к данным клиентов
23 октября 2023, 05:01
РИА «Новости»
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Российские банки высказались против прямого доступа силовых структур к базам данных клиентов для корректировки сведений о сотрудниках спецслужб. Это нарушает конституционные права россиян, об этом сообщила газета РБК.

Ассоциация банков России направила письмо в Минцифры и председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. В нем они выразили протест против законопроекта, который дает доступ силовым структурам к информационным базам с данными клиентов.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб - клиентов этих банков. В пояснительной записке указано, что это необходимо для защиты информации сотрудников силовых ведомств.

Недавно МТС Банк допустил утечку данных около миллиона клиентов. Организации могут выписать штраф до 100 тысяч рублей. Регулятор подтвердил факт масштабной утечки информации

Банки Законы ФСБ
Россиян предупредили об ошибках, которые приведут к «потере» пенсионного стажа
23 октября 2023, 03:10
РИА «Новости»
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Часть трудового стажа может «потеряться» из-за нескольких ошибок сотрудника или работодателя. Как этого избежать, агентству «Прайм» рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Юрист отметила, что зачастую ошибается работодатель, ответственный за передачу информации в Пенсионный фонд.

«В некоторых случаях россияне, заключая гражданско-правовые договоры вместо трудовых, лишают себя возможности учесть такие периоды работы в страховом стаже», - добавила Ногайлиева и добавила, что такие сведения не отражаются на Индивидуальном лицевом счете пенсионера.

Серые зарплаты также не учитываются в расчете пенсии, предупредила юрист. Работодатель иногда пренебрегает обязанностями по уплате страховых взносов, в этом случае поможет только суд.

Ошибки в трудовой книжке также могут сократить размер пенсии. Для подтверждения страхового стажа в таких ситуациях потребуются дополнительные документы в виде приказов о приеме на работу и зарплатных ведомостей.

Пенсия Пенсионеры Работа
«Чудовищно неуместный». Венедиктову пришлось извиниться за антисемитский анекдот коллеги
23 октября 2023, 00:34
РИА «Новости»
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Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* извинился за антисемитский анекдот, который журналистка Лиза Лазерсон рассказала на стриме YouTube-канала «Живой гвоздь». Там же опубликовали запись с извинениями Венедиктова*.

В ночь на 21 октября представительница СМИ рассказала шутку, которая спровоцировала негативную реакцию у зрителей. Лазерсон назвала «актуалочкой» сравнение вагона с еврейскими детьми с вагоном с цементом. Позднее журналистка также извинилась и объяснила, почему посчитала анекдот уместным.

«Я хочу извиниться лично перед всеми, кого оскорбил этот анекдот», - сказала журналистка.

Венедиктов* в свою очередь назвал шутку «чудовищно неуместной, несмешной и отвратительной». Он пообещал сделать все возможное для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее Алексей Венедиктов* рассказал об экс-главе Роснано Анатолии Чубайсе. По словам журналиста, политик закупил и лично развез гуманитарную помощь жителям Израиля, пострадавшим в результате атаки ХАМАС.

*Алексей Венедиктов признан в России иностранным агентом.

Журналистика

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