Киселев заявил о проклятьях со стороны Запада из-за сжигания гейских сердец

«На Западе меня будут проклинать и осуждать, говоря, что я хотел сжечь сердца геев*», - заявил он.

При этом, по мнению журналиста, в России его будут поддерживать и с теплотой вспоминать, что телеведущий поддержал свой народ в трудное время.

Издание привело заявление Киселева, сделанное в 2012 году. Тогда он сказал, что геям* нужно запретить донорство крови и спермы, а их сердца, в случае смертельного ДТП, «зарывать в землю или сжигать», потому что они не годятся для пересадки.

Ранее Дмитрий Киселев заявил, что российский лидер Владимир Путин формулирует месседж всему миру. По его словам, глава государства программирует процессы, случающиеся в мире, а россияне понимают их, если понимают самого Путина.

*ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское движение.