Киселев назвал смерть колумниста Соколова невосполнимой утратой

Смерть колумниста Максима Соколова - это невосполнимая утрата, заявил РИА «Новости» генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Соколов скончался накануне, 30 декабря, в возрасте 64 лет.

«Он задавал очень высокую планку для своих коллег, был всегда явным лидером по таланту, глубине и форме. Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата», - сказал Киселев.

Гендиректор отметил, что коллективу будет не хватать усопшего. Соколов был человеком «высочайшей культуры» и исключительного литературного дара, обладал изысканным чувством юмора и искренне любил Россию, добавил Киселев.

Колумнист РИА «Новости» Максим Соколов скончался на 65-м году жизни у себя на даче в Тверской области. Об этом его коллегам сообщила супруга Светлана.