Киркоров объявил себя преемником Леонтьева

«Главный! Вот кто король, вот кто легенда, с кого я беру всю жизнь пример», - сказал Киркоров.

Известный артист Валерий Леонтьев на днях отметил 75-летие. На сцене он провел 50 лет.

В детстве Леоньтев мечтал стать океанологом. Он пробовал себя в различных профессиях, прежде чем нашел себя в творчестве. Артист самостоятельно создал свой уникальный стиль, став известным благодаря ярким и экстравагантным выступлениям и костюмами.

Несколько лет назад Леонтьев переехал в Майами и перестал давать концерты. В день 75-летия он объявил о завершении карьеры.