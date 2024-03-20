Киркоров объявил себя преемником Леонтьева
Певец Филипп Киркоров выразил свое восхищение коллегой Валерием Леонтьевым и поздравил его с юбилеем. На церемонии премии BraVo в Большом театре Киркоров назвал Леонтьева образцом для подражания и настоящей иконой. Об этом сообщил «Пятый канал».
«Главный! Вот кто король, вот кто легенда, с кого я беру всю жизнь пример», - сказал Киркоров.
Известный артист Валерий Леонтьев на днях отметил 75-летие. На сцене он провел 50 лет.
В детстве Леоньтев мечтал стать океанологом. Он пробовал себя в различных профессиях, прежде чем нашел себя в творчестве. Артист самостоятельно создал свой уникальный стиль, став известным благодаря ярким и экстравагантным выступлениям и костюмами.
Несколько лет назад Леонтьев переехал в Майами и перестал давать концерты. В день 75-летия он объявил о завершении карьеры.