12 ноября 2023, 04:30

Кинолог рассказал, как спасти собаку от ранней смерти

Freepik
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Питание с хозяйского стола, отказ от вакцинации и самовыгул могут стоить жизни домашнему любимцу. О том, как защитить здоровье собаки, президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА «Новости».

По словам кинолога, многие хозяева, хотя и любят своих собак, сами доводят их до смерти в достаточно молодом возрасте.

«Бывает и так, что человек провоцирует раннюю смерть питомца: кто-то продолжает кормить собак со стола, кто-то не ставит нужные вакцины, а есть отдельный тип безответственных владельцев, которые отпускают погулять собак самостоятельно, подвергая их смертельной опасности», - заявил Голубев.

По словам эксперта, для здоровья и долголетия собакам нужно сбалансированное питание. С едой питомец должен получать все необходимые полезные элементы. Голубев посоветовал отдавать предпочтение индивидуально подобранным готовым кормам.

Кроме того, глава РКФ напомнил о необходимости регулярно делать собаке прививки, так как некоторые особо опасные заболевания нельзя вылечить - только предупредить своевременной профилактикой. Показывать собаку ветеринару необходимо не реже раза в год - даже если животное кажется здоровым.

Самовыгул - это вообще «русская рулетка» для собаки, уверен эксперт. Во время такой прогулки пес может попасть под колеса, стать жертвой догхантеров или других животных, потеряться или провалиться в колодец.

Ранее стало известно, что в Подмосковье спасли собаку , застрявшую между трубами в канализации. Домашний пес два дня не мог выбраться, пока на помощь ему не пришли сотрудники Подольского комбината благоустройства, а также неравнодушные жители. Спасательную операцию провели с использованием строительной техники.

Собаки Животные
12 ноября 2023, 01:02
Рукописи из архива «Ленфильма» нашли на свалке в Петербурге
Unsplash
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Уникальные рукописи из архива «Ленфильма» выбросили на свалку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным издания, рукописные записи, стихи и заметки нашли в контейнере с мусором. Благодаря печатям выяснилось, что рукописи принадлежат известной киностудии.

Пресс-служба студии «Ленфильм» рассказала «Известиям» , что в помещениях киностудии сейчас делают ремонт, в связи с этим избавляются от находящихся там вещей. Среди найденных на свалке документов также были партитуры к известным фильмам.

«Нотный архив киностудии закрыли в начале 2000-х и на территории студии таких документов уже давно никто не видел. Но мы активно наводим порядок и делаем ремонт в помещениях, в которых десятками лет никого не было», - указали на киностудии.

Судьбу каждой обнаруженной на свалке вещи теперь предстоит определить экспертам. Как отметили в «Ленфильме», в ситуации с обнаруженными документами уже разбираются.

Свалки Санкт-Петербург
12 ноября 2023, 00:03
Развесная красная икра подешевела в России
Freepik
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Оптовые цены на красную икру упали на 20% из-за рекордного улова лососевых рыб на Дальнем Востоке. А вот стоимость деликатеса в рознице показывает обратную динамику, рассказал Telegram-канал Shot.

По данным канала, в среднем развесная красная икра подешевела на 140 рублей за 100 граммов. Связано это с рекордным уловом тихоокеанских рыб семейства лососевых на Дальнем Востоке. К началу ноября он превысил 608 тысяч тонн, что более чем в два раза выше аналогичного показателя 2022 года. Благодаря этому цена икры в специализированных оптовых магазинах снизилась примерно на 20%.

А вот в обычных магазинах для конечных потребителей ситуация обратная. По данным Shot, цена икры кеты в жестяных банках выросла на 100 рублей. Стоимость красной икры в пластиковых упаковках зависит от тары, но в основном тоже ползут вверх. Ближе к Новому году ретейлеры ожидают новое повышение цен.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в России в ближайшее время должны подешеветь красная икра и горбуша.

Еда Россия Рыбалка Экономика Продукты
11 ноября 2023, 17:59
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск в следующем году
РИА «Новости»
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В 2024 году россиянам наиболее выгодно взять отпуск в июле и октябре. Об этом РИА «Новости» рассказала член Ассоциации юристов России, юрист Марина Астаева.

По ее словам, самые небольшие отпускные получат сотрудники, которые решат отдохнуть в январе.

«Для выплат компенсации за неиспользованные отпуска и оплаты отпусков средний дневной заработок исчисляется за прошлые календарные 12 месяцев. Из этого следует, что чем больше рабочих дней в месяце, тем больше отпускных получат работник», - сказала Астаева.

Адвокат рекомендовала брать отпуск в те месяцы, где дополнительных праздничных или выходных дней не предусмотрено. Этот момент можно уточнить в производственном календаре.

«Уже сейчас понятно, что в январе их всего 17, а больше всего придется работать в июле и октябре - 23 дня. Соответственно, выгоднее брать отпуск на июль и октябрь», - заключила Астаева.

Ранее россиянам дали совет, как определиться с лучшим местом для отдыха в ноябре.

Россия Работа
11 ноября 2023, 17:40
Прокуратура начала проверку Юрия Дудя по статье о дискредитации армии
РИА «Новости»
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Московская прокуратура начала проверку журналиста и блогера Юрия Дудя* по статье о дискредитации армии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Поводом для проверки Дудя* стало обращение со стороны общественника после публикации видеоинтервью блогера с Вадимом и Викторией Цыгановыми.

Ранее в прокуратуру с просьбой проверить новый видеоматериал блогера обратился руководитель проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он отмечал, что на протяжении всего интервью Дудь* в уничижительной и циничной форме выражал свое мнение о действиях российской армии на территории Украины, а также о представителях государственных структур и президенте России.

В июле 2022 года московский суд выписал Дудю* штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей в среде несовершеннолетних.

Кроме того, в октябре 2021 года блогера оштрафовали за пропаганду наркотиков.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.

Прокуратура РФ Юрий Дудь

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