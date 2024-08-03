03 августа 2024, 00:31

Кинолог назвал признаки того, что собака счастлива и доверяет хозяину

РИА «Новости»
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил основные признаки того, что собака счастлива с хозяином. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».

Кинолог отметил, что собаки не могут рассказать хозяину, что им не нравится, но умеют подавать сигналы. Их нужно научиться правильно считывать.

«Когда собаке с вами комфортно, она доверяет и ориентируется на вас. Питомцу не нужно нервничать, потому что жизнь с хозяином предсказуема: есть четкие правила, график кормления и выгула, он знает какую реакцию ждать на то или иное действие», - объяснил Голубев.

Кинолог добавил, что в этом случае собака испытывает здоровую привязанность к владельцу, понимает его просьбы и четко выполняет команды, чтобы получить похвалу. Счастливая собака не испытывает рядом с человеком стресс, не переживает из-за хаотичных изменений его требований.

Ранее Голубев предупредил, что собакам нельзя во время прогулок пить воду из луж , так как она может подхватить инфекцию, в числе которых самая опасная - лептоспироз.

Собаки Россия Животные
02 августа 2024, 21:04
Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева
РИА «Новости»
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В Москве суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации приготовления убийства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Убийства Суд
02 августа 2024, 21:02
Появилось видео с сенатором Савельевым на скамье подсудимых
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Басманный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Савельева Дмитрия Владимировича», - указали в сообщении.

Суд уже закрыл процесс по избранию меры пресечения для сенатора, который лично присутствует на заседании.

Правоохранители задержали Дмитрия Савельева днем 2 августа. По версии СК, против сенатора возбудили дело по факту приготовления к убийству.

По предварительным данным, в августе 2023 года в Москве он поручил организовать убийство предпринимателя , пообещав вознаграждение. Найти киллера он попросил своего знакомого.

Уголовное дело Убийства Суд
02 августа 2024, 16:59
В России настало время томатного бума
РИА «Новости»
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Рост производства помидоров и производимой из них продукции вырос в России за четыре года на 7%. При этом до самостоятельного обеспечения рынка пока далеко, так как более трети объемов приходится на импортные овощи. Об этом со ссылкой на данные исследований BusinesStat и Института конъюнктуры аграрного рынка сообщило издание «Взгляд».

Согласно представленным данным, объем выпуска томатных паст и пюре с 2019 по 2023 год увеличилось на 15,4% - с 197 до 227 тысяч тонн. Сюда же относятся томатные соки, соусы, кетчупы и консервированные помидоры.

При этом 35% помидоров на российском рынке привезены из Азербайджана и Туркменистана. Доля отечественных огурцов, к слову, значительно выше и составляет 95%.

По мнению авторов материала, это связано с действующими с 2014 года санкциями, которые распространились на продовольствие. Тогда инвесторы начали открывать теплицы для производства огурцов, которые быстро приносят больший урожай, чем помидоры.

После наполнения рынка тепличные хозяйства начали вкладываться в производство красных овощей, постепенно отказываясь от дополнительных инвестиций в тепличные огурцы.

В начале января с выращиванием помидоров в условиях Крайнего Севера ознакомился президент России Владимир Путин. Он посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых» в Анадыри.

Впервые выращенные помидоры глава государства назвал приличными, оценивая их размеры.

Инвестиции Россия Бизнес Продукты
02 августа 2024, 16:11
Российские врачи нашли редкое заболевание сразу у трех поколений одной семьи
РИА «Новости»
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Специалисты консультативно-диагностического центра в Ростове-на-Дону выявили редкое генетическое заболевание у девятилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Взрослые привели девочку на прием дерматовенерологу с жалобами на утолщение кожи на подошвах стоп и ладонях. Медик выяснил, что ребенок развивается и растет нормально, не имеет сопутствующих заболеваний и аллергии.

В ходе обследования дерматолог выявил у пациентки редкую генетическую аномалию - кератодермию Унны-Тоста. В ходе разговора с родственниками девочки врач установил, что такие же проблемы были у ее матери и бабушки. При этом они никогда за помощью не обращались, а просто использовали крем с мочевиной.

«Этот случай интересен наглядной демонстративностью в поколениях и относительной редкостью», - подчеркнули в Минздраве.

Ранее врачи МОНИКИ помогли пациенту с редким хроническим заболеванием кожи.

Врачи Россия

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