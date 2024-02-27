27 февраля 2024, 12:53

Кинолектории и встречи с известными актерами пройдут на марафоне «Знание. Первые» в марте

Unsplash
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Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Для участников организуют встречи с известными актерами, игры, мастер-классы и многое другое. Самые яркие выступления лекторов будут транслировать в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ.

На фестивале поднимут такие темы, как: «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира» и «Мы - вместе с Россией».

Участники фестиваля смогут посмотреть легендарные фильмы и обсудить их с режиссерами, поучаствовать в интеллектуальном турнире, посетить фотовыставку и посмотреть главные достижения России с помощью технологий дополненной реальности.

Гостями молодежного мероприятия станут сербский актер Милош Бикович, режиссер Эмир Кустурица, турецкий актер Бурак Озчивит, а также другие выдающиеся отечественные и зарубежные лекторы.

«Русская культура близка моему сердцу. Так чувствую не только я, но верю, и многие сербы. Можно сказать, мы два народа с одной душой, с одним культурным кодом. Наши исторические судьбы очень похожи, и эту связь сложно разорвать. Мне нравится сниматься в России, я люблю российское кино», - прокомментировал Милош Бикович.

В фестивале примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и других сфер жизни. После федеральной программы запланирована региональная - она пройдет с 10 по 17 марта. Участники посетят 30 городов России, где познакомятся с памятными местами, а также посетят технологические и промышленные предприятия.

Напомним, все материалы просветительского марафона «Знание» будут опубликованы в Telegram-канале Российского общества «Знание».

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Молодежь
27 февраля 2024, 14:08
Фильм с Ивлеевой убрали из расписания
Соцсети
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Фильм «Мальвина» с блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой в главной одноименной роли не выйдет в запланированную дату в конце марта. Об этом сообщил Telegram-канал «Кинопоиск | Индустрия», ссылаясь на компанию-прокатчика «Атмосфера кино».

Создатели проекта отзывались о новой картине как о вдохновляющей комедии с яркими персонажами и неожиданными поворотами сюжета.

Картина рассказывает историю талантливой в детстве и запутавшейся в свои 30 лет Васе. В один день на помощь ей пришла воображаемая подруга из детства - девушка с необычными волосами. Благодаря Мальвине жизнь Василисы меняется: она решает следовать за мечтой.

Вместе с актрисами в проекте также участвовал актер Никита Ефремов, а режиссером фильма стала Даша Чаруша. Она же отвечала за оригинальный саундтрек картины. Изначально фильм должен был снимать Евгений Сангаджиев (автор сериала «Happy End»), а одну из главных ролей мог исполнить певец Иван Дорн.

Ранее звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев рассказал, как рисовал порношаржи на учителей.

Кино Блогеры Фильмы Актеры
27 февраля 2024, 14:05
«Нас всегда выставляли злодеями». Бутина — о выходе из тюрьмы во Франции болельщика Косова
РИА «Новости»
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Осужденный на 10 лет во Франции за участие в массовой драке в Марселе болельщик московского «Спартака» Павел Косов вернулся в Россию. На свободе он оказался по условно-досрочному освобождению, проведя в заключении шесть лет. Большую часть времени мужчине помогала депутат Госдумы Мария Бутина. В интервью «360» она рассказала, что история Косова стала для нее отчасти личной, так как она сама была на его месте, когда оказалась в тюрьме США.

Собеседница «360» напомнила, что обвинение потребовало для каждого из задержанных россиян по 15 лет тюрьмы. В итоге Михаил Ивкин получил шесть и вышел на свободу, отбыв половину срока. Павел Косов провел в заключении шесть лет.

Она добавила, что помогать оставшемуся во французской тюрьме россиянину начала пять лет назад, когда сама вышла из американского плена. Сначала с Бутиной связалась супруга уже вернувшегося домой Михаила Ивкина, а потом - мать Павла Косова.

«Вытаскивать ребят было невероятно сложно. Это слаженная работа нашего посольства и консульства во Франции. Это работа Фонда поддержки соотечественников, моего фонда „Смелое сердце“. В этой коллективной работе принял участие каждый неравнодушный болельщик», - поделилась депутат.

Добиться условно-досрочного освобождения для Павла Косова оказалось недостаточно. Суд вынес решение о многотысячном штрафе для россиянина как условии его выхода на свободу.

«Деньги собирали буквально по копейке. Очень сильно в этом вопросе помог председатель комитета Госдумы [по международным делам] Леонид Слуцкий, который внес значительную сумму. По сути, никто не остался безразличным в деле Павла Косова, и я очень рада, что его мама может быть рядом с сыном», - рассказала Бутина.

Драка в Марселе произошла после чемпионата мира в 2016 году. В массовых беспорядках принимали участие болельщики из Англии и России, но задержали по делу только двух россиян - Михаила Ивкина и Павла Косова.

«Дело там было абсолютно политическое. Пытались создать образ „злобного русского“, как сейчас рассказывают о „русских хулиганах“, „русских хакерах“, „русских шпионах“ и „русской мафии“ - все это часть огромной информационной кампании», - рассказала Бутина.

Депутат добавила, что любой россиянин, которого удалось вернуть домой из заключения в недружественных странах, для нее - маленькая победа и очередной упавший камень с души. Каждая подобная история для нее оказалась очень личной.

Вышедший из французской тюрьмы российский болельщик Павел Косов в комментарии «360» рассказал, что самым сложным для него во время заключения оказались отсутствие знания языка и чужой менталитет сокамерников и тюремщиков. Он отметил, что нашел ребят, которые говорили по-английски, и с их помощью смог освоить французский.

Драки Госдума РФ Футбол Депутаты Тюрьмы Россия Франция
27 февраля 2024, 13:48
Суд арестовал счета жены Акунина
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы арестовал счета супруги писателя Бориса Акунина* на общую сумму около шести миллионов рублей. Эта мера была в рамках уголовного дела против писателя. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Арестованы счета на сумму около шести миллионов рублей. Срок наложения ареста установлен до 14 июня», - заявили в суде.

Как выяснилось, арест наложили в декабре, затем его продлили до лета. Следствие решило, что эти деньги входят в совместный доход семьи, которые использовали в качестве средств для совершения преступлений.

Акунина* обвиняют по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России».

Писателя внесли в реестр иноагентов 12 января за слова против военной операции, создание негативного образа армии России, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ.

Ранее бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова * заочно арестовали за фейки о российской армии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Суд Москва
27 февраля 2024, 13:40
Кремль предупредил россиян о последствиях участия в акциях сторонников Навального
РИА «Новости»
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Участие в провокациях в день выборов президента России обернется юридическими последствиями. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге посоветовал россиянам не откликаться на призывы сторонников Алексея Навального, сообщило РИА «Новости».

Журналисты спросили, слышали ли власти о призывах к провокациям в дни голосования. Песков ответил отрицательно. Он заявил, что не видел и не слышал их обращения.

«Но эти люди, так называемые сторонники, они хорошо известны своими провокационными призывами , призывами нарушать закон Российской Федерации», - сказал он.

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал это пагубной практикой. Песков предупредил россиян о юридических и «правоохранительных» последствиях за участие в акциях.

Выборы президента России назначили на 17 марта, голосование продлится три дня - с 15 марта. Более трех миллионов человек решили участвовать в дистанционном электронном голосовании.

Дмитрий Песков Протесты Беспорядки Алексей Навальный Выборы президента — 2024

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