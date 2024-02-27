Кинолектории и встречи с известными актерами пройдут на марафоне «Знание. Первые» в марте

На фестивале поднимут такие темы, как: «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира» и «Мы - вместе с Россией».

Участники фестиваля смогут посмотреть легендарные фильмы и обсудить их с режиссерами, поучаствовать в интеллектуальном турнире, посетить фотовыставку и посмотреть главные достижения России с помощью технологий дополненной реальности.

Гостями молодежного мероприятия станут сербский актер Милош Бикович, режиссер Эмир Кустурица, турецкий актер Бурак Озчивит, а также другие выдающиеся отечественные и зарубежные лекторы.

«Русская культура близка моему сердцу. Так чувствую не только я, но верю, и многие сербы. Можно сказать, мы два народа с одной душой, с одним культурным кодом. Наши исторические судьбы очень похожи, и эту связь сложно разорвать. Мне нравится сниматься в России, я люблю российское кино», - прокомментировал Милош Бикович.

В фестивале примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и других сфер жизни. После федеральной программы запланирована региональная - она пройдет с 10 по 17 марта. Участники посетят 30 городов России, где познакомятся с памятными местами, а также посетят технологические и промышленные предприятия.

Напомним, все материалы просветительского марафона «Знание» будут опубликованы в Telegram-канале Российского общества «Знание».

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