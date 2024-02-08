Kinky Party объявил о приостановке секс-вечеринок в России

Американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у российского лидера Владимира Путина. Это событие покажет всему миру, что диалог между РФ и США не просто возможен, а уже идет. Что именно заставило публициста прилететь в Москву и какая выгода от этого будет у России разобрался обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Четвертое. Визит Карлсона в Москву и его встреча с Путиным говорит всему миру - ребята, посмотрите на Штаты, какие санкции, что они могут? Ничего. Нам это просто выгодно - тут без подводных камней. Политтехнологический ход команды Трампа заключается в том, что он показал всем: Байден - политический импотент.

В качестве эпилога используем фразу из советского мультфильма: «Сейчас я вас настигну - вот тогда и похохочем…» Такая она, сложная политика - простыми словами Ракитского.

В качестве эпилога используем фразу из советского мультфильма: «Сейчас я вас настигну - вот тогда и похохочем…» Такая она, сложная политика.

Четвертое. Визит Карлсона в Москву и его встреча с Путиным говорит всему миру - ребята, посмотрите на Штаты, какие санкции, что они могут? Ничего. Нам это просто выгодно - тут без подводных камней. Политтехнологический ход команды Трампа заключается в том, что он показал всем: Байден - политический импотент.

Второе. Этот визит трамповского журналиста показал всему миру, что диалог между русскими и американцами не просто возможен, а уже идет. Что, конечно, раздражает действующую власть США в лице демократа, нынешнего лидера Штатов Джо Байдена - отсюда следующий пункт.

Третье. Трамп посредством Карлсона сыграл в обход Байдена. Это привело к резким высказываниям и в адрес первого - суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы, и в адрес второго - Евросоюз может рассмотреть санкции против американского журналиста.

Далее - прямая речь.

Уже никакого секрета нет: самый популярный американский журналист в мире Такер Карлсон взял интервью у одного из самых известных политиков современности - президента России Владимира Путина. Пока все мы ждем публикации этого диалога, давайте поймем зачем Карлсон «прилетел», кому это было нужно и какая выгода для Кремля?