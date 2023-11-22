Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках в Москве

Делигацию познакомили с возможностями, которые Москва предоставляет съемочным группам. Также иностранным специалистам показали недавно созданную в столице киноплатформу, которая помогает находить подходящий павильон, брать в аренду костюмы, реквизит и транспорт.

«Эксперты из Индии высоко оценили возможности и оснащенность московских локаций самым современным оборудованием. Первые съемки на наших площадках они планируют провести уже в следующем году», - рассказала Сергунина.

По ее словам, специалисты из обеих стран примут участие в работе над будущими кинопроектами. Кроме того, во время переговоров обсудили перспективные направления сотрудничества, такие как презентация отечественных фильмов и сериалов на индийских кинофестивалях.

Ранее вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов назвал столицу центром российской анимации.