Ким предупредила о провокации против WB. Что происходит на складе в Шушарах прямо сейчас

По информации «Делового Петербурга» , строительство сгоревшего склада Wildberries в Шушарах остановили. Компания Бакальчука «ВБ девелопмент» задолжала исполнителям работ около 15 млрд рублей. Объект якобы эксплуатировался, но разрешения на ввод по нему не выдавалось, утверждал источник издания.

В середине октября стало известно, что «ВБ девелопмент» подала иск в Арбитражный суд Московской области к Бакальчуку. Сумма исковых требований превышала 37,09 миллиарда рублей. Других подробностей в карточке дела не было, уточнял РБК.

Минувшей ночью основательница WB Татьяна Ким предупредила, что ее бывший супруг Владислав Бакальчук готовит новые провокации против Wildberries. По ее информации, бизнесмен планировал устроить незаконный пресс-тур на склад в Шушарах. В своем Telegram-канале она призвала подрядчиков и журналистов не посещать это мероприятие.