Киевский режим сыграл ключевую роль в беспорядках в Махачкале — Захарова
За антиеврейскими акциями в Дагестане стояли украинские спецслужбы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова привели на сайте ведомства.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы стали следствием запланированной Украиной провокации, направленной на подрыв единства российского народа, подчеркнула дипломат.
«Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России», - добавил Захарова.
Сотни жителей Дагестана ворвались в здание воздушной гавани Махачкалы вечером 29 октября. Поводом стало прибытие самолета из Тель-Авива на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Президиум Духовного управления мусульман РФ после событий в Махачкале призвал россиян не поддаваться на провокационные заявления и помнить, что преследования по национальному и религиозному признакам являются преступлением. Там также подчеркнули, что для ислама неприемлемы антисемитизм и юдофобия.