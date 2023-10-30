Telegram заблокирует канал «Утро Дагестан» из-за призывов к насилию

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Администрация Telegram заблокирует канал «Утро Дагестан» из-за призывов к беспорядкам. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

«Каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», - написал бизнесмен.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил, что протесты в Махачкале курировались с помощью проукраинских Telegram-каналов , которые раздували межнациональную рознь и межконфессиональные споры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что главе государства Владимиру Путину доложили о беспорядках в Дагестане. Официальный представитель Кремля также считает, что протесты координировались извне.

Беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы 29 октября. Толпа мужчин ворвалась в здание воздушной гавани после того, как стало известно, что там должен приземлиться лайнер из Тель-Авива.