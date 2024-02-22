Киберэксперт рассказал россиянам секрет надежного пароля

«Например, самые популярные комбинации из баз украденных паролей - это qwerty, 12345 или password. В кириллице пользователи часто выбирают имена или общие слова, такие как „любовь“ или „привет“», - сказал он.

По словам эксперта, подобные пароли очень ненадежные, потому что хакеры используют их в первую очередь. Он призвал отказаться от простой комбинации в ходе регистрации на важных площадках.

Никуличев отметил, что хорошие пароли часто не угадываемые и нелогичные. Код, лишенный смысла, будет труднее разгадать с помощью словарного подбора. Помимо этого, пользователь может применить набор определенных слов, которые ему запомнить просто, но трудно понять постороннему человеку.

Ранее руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора «Первый Бит» Петр Иванов рассказал, как обнаружить слежку с GPS-трекером. Он также призвал россиян воздержаться от покупки нелегальных устройств для скрытого наблюдения.