22 февраля 2024, 05:55

Киберэксперт рассказал россиянам секрет надежного пароля

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Легко запоминающиеся пароли могут стать простой добычей для мошенников. Об этом заявил продукт-менеджер R-Vision Виктор Никуличев в беседе с изданием Газета.ru.

«Например, самые популярные комбинации из баз украденных паролей - это qwerty, 12345 или password. В кириллице пользователи часто выбирают имена или общие слова, такие как „любовь“ или „привет“», - сказал он.

По словам эксперта, подобные пароли очень ненадежные, потому что хакеры используют их в первую очередь. Он призвал отказаться от простой комбинации в ходе регистрации на важных площадках.

Никуличев отметил, что хорошие пароли часто не угадываемые и нелогичные. Код, лишенный смысла, будет труднее разгадать с помощью словарного подбора. Помимо этого, пользователь может применить набор определенных слов, которые ему запомнить просто, но трудно понять постороннему человеку.

Ранее руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора «Первый Бит» Петр Иванов рассказал, как обнаружить слежку с GPS-трекером. Он также призвал россиян воздержаться от покупки нелегальных устройств для скрытого наблюдения.

Хакеры
22 февраля 2024, 02:35
Патриарх Кирилл призвал усилить работу по предотвращению абортов
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Священники должны усерднее работать в направлении предотвращения абортов, быть настойчивее в ходе консультаций с женщинами, которые желают прервать беременность. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова привели на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Он отметил, что сейчас остро встали вопросы большого количество абортов и значительного процента разводов. Обе ситуации возникают не из-за социально-экономических факторов, а из-за личностной незрелости людей. По мнению священнослужителя, у них нет духовной опоры и нравственной позиции.

«Наша работа по предотвращению абортов не должна быть 25-м пунктом повестки дня. Это и вопрос сбережения нашего народа, и пастырская забота о том, чтобы женщина не совершала смертельный грех, убивая младенца во чреве своем», - заявил он.

Также священнослужитель напомнил о своем предложении насчет присутствия священников на консультациях по абортам.

Еще в январе этого года Патриарх Кирилл заявил, что русская православная церковь против абортов. Он отметил, что в мире случился кризис глобального масштаба, в области духовно-нравственных ценностей появились настораживающие тенденции.

Священники Беременность РПЦ Женщины Работа Патриарх Кирилл
22 февраля 2024, 00:22
«Встретимся в суде». Костюшкин обвинил Киркорова в плагиате
РИА «Новости»
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Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин заявил на своей странице в Instagram*, что Филипп Киркоров украл его сценический образ. Он добавил, что намерен подать в суд на народного артиста России.

По словам Костюшкина, он многие годы работал над своим сценическим образом и дал ему прозвище «Виталик».

«И на тебе - он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», - предупредил исполнитель.

Причиной возмущения Костюшкина стало то, что, по его мнению, Киркоров на шоу «Маска» появился в аналогичном наряде - в очках и парике. Музыкант назвал действия поп-звезды плагиатом.

Ранее музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов раскритиковал поездку Киркорова в Донбасс. По его словам, над поступком короля российской эстрады «смеются на фронте», и ему не стоило так «радикально» пытаться реабилитироваться после «голой» вечеринки.

* соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Суд Скандалы Филипп Киркоров Донбасс Музыка
22 февраля 2024, 00:11
Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись домой
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Российские моряки, ставшие заложниками финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями, вернулись на родину. Ситуация разрешилась благодаря совместной работе Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

«Препятствием для репатриации моряков по обращению Посольства России в Мозамбике являлось отсутствие правовых оснований в соответствии с Конвенцией о труде в морском судоходстве 2006 года, положения которой не распространяются на суда, занятые рыбным промыслом», - заявил Иванов.

Двое российских моряков Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов на протяжении восьми месяцев не могли покинуть рыболовное судно Volopas в порту города Мапуту в Мозамбике. Финансово-имущественный спор, который стал причиной задержки моряков , разгорелся между обслуживающей траулер компанией и владельцами судна.


Корабли Россия Андрей Иванов
21 февраля 2024, 17:18
Москва разработала систему грантов для поддержки высокотехнологичного бизнеса
РИА «Новости»
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Москва разработала систему грантов для поддержки высокотехнологичного бизнеса. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Пр его словам, предприниматели смогут получить компенсацию за приобретение необходимого оборудования - до 50%, но не более 30 миллионов рублей в год. Пилотное тестирование проектов также может получить финансирование - до двух миллионов рублей.

За патентование изобретений в Российской Федерации положена компенсация в размере 75 тысяч рублей. За патентование за рубежом компания получит до двух миллионов рублей поддержки.

Бизнес-ангелы смогут претендовать на возврат до 10 миллионов инвестиций - до 50% вложений.

Прием заявок на участие во всех пяти программах поддержки открыт. Подать заявку и ознакомиться с деталями можно на платформе Московского инновационного кластера - i.moscow.

Кроме того, развитие рынка венчурных инвестиций Москвы обсудят в кластере «Ломоносов» на конференции МИК «Венчурный ландшафт: вызовы и возможности».

Бизнес Сергей Собянин Москва

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