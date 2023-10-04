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По информации No Limits, ухода не предвидится, обязательства по уже проданным машинам продолжают выполняться. Правда, конкретики о судьбе российских активов у корейского концерна нет.

В официальных представительствах компаний « Известиям » подтвердили, что автопроизводители не планируют покидать российский рынок, продолжается работа дилерских центров и сервисных зон, выполняются гарантийные обязательства, обслуживание автомобилей.

«„КИА Россия и СНГ“ продолжает свою деятельность», - рассказали RT в компании.

С конца зимы 2022 года с российского автомобильного рынка ушло несколько крупных игроков, в том числе Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes, Porsche, Audi.