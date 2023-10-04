Kia и Hyundai опровергли сообщения о своем уходе в России — СМИ
В СМИ появилась информация о том, что Kia и Hyundai якобы сворачивают бизнес в России и планируют закончить процедуру еще до Нового года. Однако «высокопоставленные дилеры» в беседе с авторами Telegram-канала No Limits опровергли эти данные. Позже в компаниях дали комментарии и журналистам нескольких изданий.
По информации No Limits, ухода не предвидится, обязательства по уже проданным машинам продолжают выполняться. Правда, конкретики о судьбе российских активов у корейского концерна нет.
В официальных представительствах компаний « Известиям » подтвердили, что автопроизводители не планируют покидать российский рынок, продолжается работа дилерских центров и сервисных зон, выполняются гарантийные обязательства, обслуживание автомобилей.
«„КИА Россия и СНГ“ продолжает свою деятельность», - рассказали RT в компании.
С конца зимы 2022 года с российского автомобильного рынка ушло несколько крупных игроков, в том числе Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes, Porsche, Audi.