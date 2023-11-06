Каждый стенд сделан с любовью. Что интересного увидели посетители выставки «Россия» на ВДНХ

Стенд Камчатки нашумел больше остальных регионов, представленных на форуме. Но не только Камчатка нашла, чем удивить. Так, на выставке Московской области представили интерактивные игры по решению управленческих задач. Также на стенде региона можно познакомиться с порталом «Добродел» - одним из самых крупнейших IT-проектов страны. И дети, и взрослые могут почувствовать себя руководителями регионов.

«Хочу сказать, что дети управляют регионом лучше, чем их родители, потому что у нас дети очень прошаренные в этом плане, все знают и играют на ура», - рассказала волонтер стенда Ксения Савицкая.

Постарались все Другие регионы сделали упор на культуру, историю и экономику. Но постарались все. Выставка позволяет совершить настоящее путешествие по России.

«В 75 павильоне все 89 регионов демонстрируют себя и свои экспозиции под одной крышей», - заявила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

Каждый стенд форума сделан с любовью. Некоторые регионы дали посетителям возможность попасть в сокровенные места. Например, Алтайский край показал горы, зелень и леопардов. Такое разнообразие позволило некоторым гостям задуматься о смене региона проживания. Кто-то захотел перебраться в Петербург, кто-то в Ростов-на-Дону, другие - в Тамбовскую область. И таких людей немало.

На выставке 4–5 ноября проходило цифровое шоу о разных эпохах жизни с рамках мероприятия Дни Москвы. Гостям рассказали, как происходили значимые исторические события города, менялись условия жизни москвичей и развивались образование и культура.