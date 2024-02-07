07 февраля 2024, 14:06

Каждый десятый россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников

Unsplash
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Банк России выяснил, что жертвами мошенников в 2023 году в стране чаще всего становились работающие женщины от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования. При этом с аферами мошенников в прошлом году сталкивался каждый десятый россиянин, указано на сайте Центробанка.

«Как правило, сумма потери была менее 20 тысячи рублей. Обычно жертвы сообщали мошенникам данные карты и коды из СМС-сообщений либо сами переводили им деньги», - передали в ЦБ.

Обычно преступники связывались с жертвами через звонки или СМС-сообщения. При этом начали учащаться случаи, когда злоумышленники используют мессенджеры.

Треть пострадавших от действий киберпреступников обратились с заявлениями в свои банки. Сейчас безопасностью банковских услуг россияне удовлетворены на 66,9%.

Мошенники вышли на новый уровень обмана. Они начали рассылать жителям сообщения с фейковых аккаунтов под видом чиновников. Кроме того, злоумышленники стали чаще звонить россиянам от имени начальников , используя искусственный интеллект. Таким образом аферисты меняют голос, создают или подавляют фоновый шум для реалистичности.

Банки Россия Деньги Центробанк
07 февраля 2024, 14:06
Москвичи смогут оплачивать все городские счета через СБП
РИА «Новости»
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Жители Москвы получили возможность оплачивать единый платежный документ и счета за электричество на портале mos.ru с помощью системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

С сентября 2023 года функция быстрых платежей стала доступна в сервисе «Мои платежи» для всех видов счетов, и горожане совершили свыше 600 тысяч операций. С начала 2024 года использовать СБП можно и через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

До 10 января 2025 года на все городские платежи, исключая налоги, штрафы и благотворительные взносы, не будет комиссии, а также начнет начисляться кешбэк в размере 1% от суммы через программу лояльности Национальной системы платежных карт.

Кэшбек также будет начисляться при оплате на платформе «Электронный дом» и в приложении «Парковки России».

«С сентября по декабрь 2023 года горожане стали выбирать этот способ оплаты в 4,25 раза чаще», - заявил глава столичного департамента Владимир Новиков.

Наибольшим спросом пользуется пополнение через СБП счетов карт «Москвенок» для оплаты школьного питания, образовательных услуг, городской связи, проезда по платным дорогам, штрафов.

Жителям Подмосковья также напомнили о способах оплатить ЖКУ без комиссии. Это можно сделать через Систему быстрых платежей.

ЖКХ Технологии Москва
07 февраля 2024, 13:46
Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в московских парках
РИА «Новости»
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На катках и лыжных дорожках в московских парках постоянно проходят спортивные мероприятия и тренировки. Они открыты для всех желающих, в том числе для детей, которые под присмотром тренеров изучают азы различных спортивных дисциплин. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что с наступлением зимы в московских парках начинают функционировать лыжные трассы, катки и снежные горки. В текущем сезоне среди новшеств - специально оборудованная для игры в керлинг аллея в Парке Горького. Также на спортивных площадках по предварительной записи регулярно проводятся бесплатные занятия.

«Взрослые и дети могут заниматься под руководством профессиональных тренеров», - отметил Собянин.

Посетителей ждут на катках в саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», «Дубки» и многих других. Лыжные трассы проложили в «Царицыно», «Кузьминках» и Измайловском парке.

Зимние фестивали пройдут и в парках Подмосковья 10 февраля. Тема мероприятий будет связана с легендами и сказками.

Отдых Спортсмены Дети Сергей Собянин Парки Москва
07 февраля 2024, 12:57
Блиновской разрешили ходить в салон красоты в СИЗО
РИА «Новости»
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Задержанная блогер Елена Блиновская, содержащаяся в следственном изоляторе № 6 «Печатники», может пользоваться услугами находящегося там салона красоты. Об этом сообщила «АиФ» представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова после визита к арестованной.

По ее словам, в следственном изоляторе «Печатники» работает полноценный салон красоты, предлагающий услуги маникюра, педикюра, стрижек, окрашивания и прочих косметических процедур. Также в СИЗО имеется спортзал. За возможность воспользоваться этими услугами придется заплатить.

«Так что Блиновская имеет возможность им воспользоваться», - отметила Ботова.

Блогера поселили в четырехместной камере вместе с тремя женщинами, среди которых - доктор и кандидат наук , также обвиняемыми в совершении ненасильственных правонарушений. В помещении имеется телевизор, холодильник и душевая кабина.

Ранее Блиновская находилась в карантинной камере на двадцать человек для прохождения медицинского осмотра. Там у нее началась депрессия.

Блиновскую заключили под стражу на три месяца после того, как она нарушила условия домашнего ареста. Во время расследования выяснилось, что она пренебрегла наложенными на нее ограничениями, устроив вечеринку в новогоднюю ночь и пригласив одного из свидетелей по ее делу.

Блогеры СИЗО Красота Задержание блогера Елены Блиновской Москва
07 февраля 2024, 12:33
Вирус доносительства. Депутат призвала бороться с «крючкотворством»
РИА «Новости»
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Активисты перегнули палку, пожаловавшись на цвет лавочек и изображения радуги. В России возник вирус доносительства, с которым нужно бороться, заявила в своем Telegram-канале экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

«Все разумные люди должны противостоять вирусу доносительства, вот-вот грозящему перейти в пандемию. И не только в сфере культуры, будь то кино, сериалы или книги. <…> К сожалению, некоторые общественные деятели строят на доносах свою карьеру», - сказала она.

Депутат рассказала о подслушанном разговоре двух деятелей культуры. Они говорили о невозможности работать из-за многочисленных доносов на якобы имевшую место пропаганду в произведениях искусства. Сардана Авксентьева напомнила о нескольких громких случаях , когда общественники жаловались на сине-желтые скамейки и ленты в волосах , радугу в символике детских садов и спортивных команд. Она заявила, что сообщение о преступлении отличается от «вредоносного крючкотворства», и призвала бороться с доносительством.

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за отказ снять серьги с семицветной радугой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот символ в России не запрещали.

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