«Каждый час сна на счету». Для кого четырехдневная рабочая неделя станет спасением

Например, четырехдневная рабочая неделя для матерей, как в Японии, стала бы спасением для многих работающих женщин. Или оплачиваемый отпуск при рождении ребенка для отцов, как во Франции, который можно брать короткими периодами.

«Вовлекать папу в воспитание малыша без полноценного ухода в декрет - это большая помощь семьям, особенно на раннем этапе жизни ребенка, когда каждый час сна мамы на счету», - подчеркнула депутат.

Авксентьева считает, что такой опыт стоит рассмотреть и оценить его экономическую эффективность.

Фракция «Новые люди» убеждена, что государство должно активно поддерживать работодателей, которые внедряют корпоративные программы, направленные на помощь семьям с детьми. Необходимо разработать и ввести стандарт семейно-демографической политики, который будет мотивировать работодателей оказывать социальную поддержку своим сотрудникам и их семьям.

«Мы изучаем опыт российских компаний, и нам есть чем гордиться. Некоторые работодатели предлагают молодым родителям выплаты за рождение детей или создают детскую комнату на работе. Кто-то предлагает мамам расширение программы ДМС, компенсацию стоимости путевок на отдых для ребенка. Все эти практики надо поддерживать и снижать такому бизнесу налоговую нагрузку», - добавила Авксентьева.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила переход россиян на 36-часовую рабочую неделю в обозримой перспективе. Однако для работников производств сократить рабочую неделю не получится, поскольку «это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции».