10 февраля 2024, 16:24

Казанский университет опроверг сообщения об уходе с лекции Мизулиной

РИА «Новости»
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Лекцию главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Казанском федеральном университете посетили более тысячи человек. Информацию о массовом уходе студентов со встречи в учебном заведении опровергли. Об этом сообщило РИА «Новости».

Зал, где проходила встреча, после основной части лекции покинули только несколько студентов, и это никак не сказалось на наполняемости аудитории и настроении гостей, указали в КФУ. Представитель университета добавил, что освободившиеся места тут же заняли другие учащиеся.

«Всего мероприятие посетили более одной тысячи человек», - подчеркнул собеседник агентства.

По словам представителя КФУ, руководство заведения заранее опубликовало анонс мероприятия с указанием начала и окончания встречи.

Ранее издание «Гроза»* заявило, что во время встречи с Мизулиной студенты стали дискутировать и спорить с ней. Несколько человек во время мероприятия покинули зал.

* признано в РФ иностранным агентом.

Интернет Скандалы Казань Студенты Екатерина Мизулина
10 февраля 2024, 16:57
«Спешу расстроить». Мизулина рассказала, куда «ушли» студенты с ее встречи
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Студенты в Казани не покидали массово встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В своем Telegram-канале она рассказала, что ребята спешили занять места в зоне для фото.

Мизулина рассказала, что некоторые иноагенты и СМИ начали писать, будто студенты массово покинули встречу.

«Спешу их расстроить и публикую кадры с фотографирования со студентами, которое прошло после встречи. Именно туда и устремился весь зал», - сообщила она.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что на мероприятии было много людей, многие принесли плакаты, рисунки. Мизулина поблагодарила всех, кто пришел.

«Я вас очень люблю», - заключила она.

Казанский федеральный университет также опроверг информацию , что студенты массово покинули встречу Мизулиной. Освободившиеся места сразу же заняли те студенты, для которых места изначально не хватило.

Ранее Мизулина вместе со своей организацией попала в санкционный список Европейского совета. По мнению чиновников, она помогала властям России «усиливать цензуру» и «нарушала права на свободу выражения».

Фото Интернет Казань Россия Чиновники Студенты
10 февраля 2024, 12:32
Жители и гости Тувы встретили Новый год по лунному календарю
РИА «Новости»
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Жители и гости Тувы встретили первый день Нового года по лунному календарю. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

Праздничные мероприятия прошли вблизи Кызыла.

«Тува славится своей культурой и красотой обычаев. Национальные праздники объединяют представителей разных народов и вероисповеданий», - отметил Ховалыг.

Отметить китайский Новый год 10 февраля пригласили жителей столицы. В Камергерском переулке торжественно открыли фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Гостей праздника ждут более 300 разных мероприятий, в том числе кулинарные шоу, мастер-классы и экскурсии.

Китайский Новый год, также известный как «Праздник весны», считается главным и самым продолжительным событием в КНР и других странах Восточной Азии. Он приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.

Праздники Новый год
10 февраля 2024, 12:16
Конкуренция за трудовых мигрантов между Россией и другими странами обострилась
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В последнее время конкуренция между Россией, Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Евросоюзом за трудовых мигрантов из СНГ обострилась. Об этом РБК сообщила директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.

Арабский мир, КНР и европейские страны стали привлекать больше мигрантов из центральноазиатских государств. Речь идет о Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане. Это обусловлено «весьма неплохими» условиями работы, отметила эксперт. В сложившихся реалиях Россия вынуждена бороться за мигрантов, особенно квалифицированных.

«[Мигрантам] нужно предложить нормальные условия труда, заработную плату, преференции от работодателя, например в виде полиса ДМС, и так далее», - заявила Храмова.

При этом география трудовой миграции в России может расшириться в скором времени. В первую очередь - за счет Вьетнама и африканских государств.

Эксперт по работе с иностранцами Вадим Коженов положительно оценил идею по обеспечению трудовых мигрантов жильем. По его словам, затраты на быстровозводимые конструкции окупятся за полтора года.

Мигранты Россия Работа Евросоюз Китай
10 февраля 2024, 12:14
Дума подготовила проект о полном запрете рекламы у иноагентов
Unsplash
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Комитеты по безопасности и экономической политике Госдумы подготовили законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов. Об этом рассказал депутат Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать еще и на наших гражданах не должны», - заявил он.

Документ подготовили, его согласовывают. Общественная поддержка, уверен Пискарев, ускорит принятие закона.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале писал, что россияне жалуются на размещение на интернет-ресурсах иноагентов рекламы российских компаний.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране», - написал Володин.

Для нарушителей в новом законе о запрете для россиян и компаний давать рекламу на сайтах иноагентов и в их соцсетях предусмотрят строгие меры ответственности.

Ранее Совет Федерации поддержал закон о конфискации имущества у тех, кто распространяет фейки про российскую армию. Володин назвал эту меру уголовно-правового характера «законом о негодяях».

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