Казанский университет опроверг сообщения об уходе с лекции Мизулиной
Лекцию главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Казанском федеральном университете посетили более тысячи человек. Информацию о массовом уходе студентов со встречи в учебном заведении опровергли. Об этом сообщило РИА «Новости».
Зал, где проходила встреча, после основной части лекции покинули только несколько студентов, и это никак не сказалось на наполняемости аудитории и настроении гостей, указали в КФУ. Представитель университета добавил, что освободившиеся места тут же заняли другие учащиеся.
«Всего мероприятие посетили более одной тысячи человек», - подчеркнул собеседник агентства.
По словам представителя КФУ, руководство заведения заранее опубликовало анонс мероприятия с указанием начала и окончания встречи.
Ранее издание «Гроза»* заявило, что во время встречи с Мизулиной студенты стали дискутировать и спорить с ней. Несколько человек во время мероприятия покинули зал.
* признано в РФ иностранным агентом.