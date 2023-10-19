Казахстан перестал поставлять в Россию более 100 видов товаров

19 октября 2023, 12:01
Unsplash
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Казахстан прекратил поставлять в Россию более сотни видов продукции из-за западных санкций. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев, его процитировало издание Zakon.kz.

«Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт», - сказал вице-министр.

По его словам, речь идет о товарах военного назначения. В список вошли дроны и запчасти к ним, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.

В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Тогда Токаев заверил, что его страна будет следовать санкционному режиму против России. По словам президента Казахстана, республика находится в постоянном контакте с европейскими организациями, отслеживающими соблюдение антироссийских ограничений.

После слов Токаева о санкциях в МИД РФ сообщили, что Россия рассчитывает продолжать эффективную работу с Казахстаном без негативного внешнего влияния. РФ не станет вмешиваться в отношения республики с третьими странами, отметили в дипломатическом ведомстве.

Казахстан Торговля Россия
Более 400 тыс. закупок провели на портале поставщиков Москвы за 2023 год
23 октября 2023, 09:51
Freepik
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С начала 2023 года на портале поставщиков Москвы совершили 405 тысяч закупок. Кроме того, за пять лет их число на ресурсе возросло почти на 80%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за 10 лет работы сервис стал универсальной межрегиональной торговой площадкой. Платформа позволяет оперативно делать заказы необходимых товаров, работ и услуг.

Самыми популярными категориями для покупок стали: стройматериалы, хозяйственные товары, бытовая техника, медицинские товары и образовательные услуги. На них приходится 15% всех сделок.

«Важно, что портал помогает развивать бизнес по всей стране. Свою продукцию на ресурсе предлагают более 310 тысяч российских предпринимателей. Закупки проводят госзаказчики из 40 регионов», - подчеркнул Собянин.

Помимо этого, сервис регулярно обновляют и делают лучше. Так, за 2023 год усовершенствовали поиск в каталоге продукции и довели до ума страницу регистрации. Также по вопросам пользователи могут обращаться в службу поддержки или оставить заявку на самом портале.

Ранее стало известно, что московский сервис «Мои платежи» отметил шестилетие.

Экономика Москва 2023
«Несет расизмом». Цыденов оценил слова экс-посла Израиля о «бурятской ненависти»
23 октября 2023, 09:06
РИА «Новости»
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Глава Бурятии Алексей Цыденов резко ответил на высказывания экс-посла Израиля в России Аркадия Мильмана о «бурятской ненависти ко всему живому» у населения сектора Газа. По мнению политика, бывшему дипломату надо учить историю и пройти курс лечения. Комментарий губернатор региона опубликовал в своем Telegram-канале.

По оценке Цыденова, от слов экс-посла несет нацизмом и расизмом. И слышать подобное по меньшей мере странно, добавил глава Бурятии.

«Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем. В Израиле вроде одна из лучших медицин в мире. Предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение», - подчеркнул политик.

Он напомнил, что жители Бурятии принимают участие в спецоперации и достойно защищают Родину.

«И если каких-то больных расистов и нацистов это доводит до истерики, то значит, наши воины все делают правильно», - выразил уверенность Цыденов.

По словам главы Бурятии, если кому-то недостает воспитания, взаимного уважения или уроков истории, «чтобы не создавать угрозы нашей стране и нашему народу», то пусть их «сдерживает страх».

«А глубокая, многогранная бурятская культура и наши традиции, наша религия, они о добре и о любви. Но только если и к нам с добром и с любовью», - заключил он.

Бурятия Конфликт Израиля и Палестины
Единый «режим тишины» предложат установить по всей России
23 октября 2023, 08:12
Unsplash
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В Госдуму 23 октября внесут доработанный законопроект о тишине. Депутаты предложат установить единое по России время, когда запрещено шуметь, ввести штрафы и назначить ответственных для фиксации нарушений. Об этом сообщили «Известия».

Законодательную инициативу внесли в феврале 2023 года, но потом доработали с участием правительства. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нововведения нужны для того, чтобы создать действующий правовой механизм.

«Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей», - объяснил он.

Пока в каждом регионе действуют свои законы о тишине и собственные правила. Депутаты предложат унифицировать режим тишины и ввести запрет на шум с 23:00 до 07:00. За первое нарушение жильцов дома накажут штрафом от 500 до двух тысяч рублей, за повторное - от двух до пяти тысяч рублей. Если закон примут, то собственники квартир смогут выбирать уполномоченных для проведения профилактических бесед и фиксации нарушений.

Большинство россиян - участников опроса kp.ru поддержали введение единого режима тишины с 22:00 до 07:00. Только пятая часть заявили, что их соседи и так не шумели.

Законы
Банки выступили против прямого доступа силовиков к данным клиентов
23 октября 2023, 05:01
РИА «Новости»
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Российские банки высказались против прямого доступа силовых структур к базам данных клиентов для корректировки сведений о сотрудниках спецслужб. Это нарушает конституционные права россиян, об этом сообщила газета РБК.

Ассоциация банков России направила письмо в Минцифры и председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. В нем они выразили протест против законопроекта, который дает доступ силовым структурам к информационным базам с данными клиентов.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб - клиентов этих банков. В пояснительной записке указано, что это необходимо для защиты информации сотрудников силовых ведомств.

Недавно МТС Банк допустил утечку данных около миллиона клиентов. Организации могут выписать штраф до 100 тысяч рублей. Регулятор подтвердил факт масштабной утечки информации

Банки Законы ФСБ

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