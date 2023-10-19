Казахстан перестал поставлять в Россию более 100 видов товаров

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«Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт», - сказал вице-министр.

По его словам, речь идет о товарах военного назначения. В список вошли дроны и запчасти к ним, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.

В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Тогда Токаев заверил, что его страна будет следовать санкционному режиму против России. По словам президента Казахстана, республика находится в постоянном контакте с европейскими организациями, отслеживающими соблюдение антироссийских ограничений.

После слов Токаева о санкциях в МИД РФ сообщили, что Россия рассчитывает продолжать эффективную работу с Казахстаном без негативного внешнего влияния. РФ не станет вмешиваться в отношения республики с третьими странами, отметили в дипломатическом ведомстве.