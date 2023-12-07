Катки с естественным льдом начали заливать в Москве

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в этом сезоне в столице будут работать около 160 открытых катков с искусственным льдом и 1165 - с естественным покрытием.

Катки с искусственным покрытием с конца ноября работают во всех административных округах. Все они оборудованы необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками.

Больше всего ледовых площадок откроют в Южном административном округе - 182. На северо-востоке и юго-западе Москвы появятся 138 и 134 катка соответственно.

Также лыжные трассы откроют в 56 округах Подмосковья.