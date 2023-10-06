«Категорически рано». Столичным водителям рекомендовали не менять шины из-за дождей со снегом

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По его словам, это будет кратковременный маневр погоды. Несмотря на то, что синоптики обещают первые заморозки, впоследствии еще достаточно долго будут держаться плюсовые температуры, подчеркнул специалист.

«Совершенно определенно, что менять резину летнюю на зимнюю категорически рано. Нужно быть умным человеком и просто в какой-то момент не выехать из дома, выехать чуть позже, после заморозков, для того, чтобы не попасть на первый ледок. Но менять резину преждевременно», - отметил Хайцеэр.

Менять шины необходимо, когда установится устойчивая минусовая температура ночью. Зимняя резина мягче летней. Это значит, что при низких температурах она сохраняет сцепные свойства, а при положительных - очень быстро стирается и хуже тормозит.

«Поэтому, если вот будет, по крайней мере, там 3 дневная температура, ну 5 и минусовая ночная, тогда уже можно задуматься о том, чтобы поменять резину», - заключил Хайцеэр.

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