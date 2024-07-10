Катастрофы не будет. Россиянам рассказали о влиянии засухи на цены на продукты

«Опасений серьезных за будущий урожай нет. Пока Минсельхоз дает прогноз в районе 132 миллионов тонн зерна на этот год», - отметил он.

Парламентарий сообщил, что в этом году урожая будет меньше, чем в течение последних двух лет, но он все равно позволит обеспечить как внутренние потребности страны, так и ее экспортные обязательства.

«Катастрофы никакой не произойдет», - подчеркнул депутат.

По его словам, для внутреннего потребления России необходимо получить порядка 80 миллионов тонн зерна. Он добавил, что у государства останутся и излишки, которые можно будет продать в другие страны.

«В прошлый год от экспорта зерновых мы получили 45 миллиардов долларов», - напомнил парламентарий.

Сулейманов высказался и о ценах на продукты. Он объяснил, что дать точный прогноз сложно, так как на стоимость влияет много факторов. В качестве примера он привел цены на топливо, которое необходимо для посевной кампании и сбора урожая, а также вопрос льготного кредитования.

«Но на самом деле динамику инфляционную, цены определяет не производитель. Производитель получает от 10 до 20, условно говоря, процентов», - обратил внимание депутат.

Он сообщил, что самую большую маржу получают торговые сети, продающие продукцию. Парламентарий добавил, что комитет Госдумы по аграрным вопросам разработал закон, который поможет урегулировать этот вопрос. Сулейманов отметил - авторы инициативы хотят, чтобы торговая наценка за основные продукты составляла не более 10%.

«Потому что это позволит цены сдерживать. Но мы пока (я тоже автор этого закона) не можем его никак пробить», - заключил он.

Ранее в нескольких регионах России власти вводили режим ЧС из-за засухи. До этого часть посевов в стране погибла из-за заморозков , сообщил Минсельхоз.