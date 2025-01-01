Катаева признали иноагентом за получение денег от финансируемой Швецией НКО

В нескольких регионах России в новогоднюю ночь зафиксировали сбои в работе Telegram. Это следует из данных портала Downdetector.

По данным сервиса, о проблемах с подключением к серверу заявил 51% пользователей и с отправкой сообщений 17%. сообщения не отправляются у жителей Тверской, Нижегородской, Московской, Ленинградской областях. Аналогичный сбой произошел в Москве и Санкт-Петербурге.

В начале декабря пользователи Telegram массово пожаловались на сбой в работе мессенджера. Многие из них столкнулись с проблемой в получении оповещений.

Позже стало известно о масштабных нарушениях в работе сервисов Meta*. Жалобы на работу Instagram* и Facebook* , а также мессенджера WhatsApp поступили из США, Канады, Великобритании, Германии и других стран.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.