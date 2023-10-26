Карту заказов крупных компаний создали на московской платформе «Академия инноваторов»

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Пользователи онлайн-платформы смогут самостоятельно выбрать интересующие их заказы, откликнуться на них и подготовить свои предложения. Заказчики протестируют лучшие решения и при необходимости смогут приобрести их.

Заявки от бизнеса будут доступны для всех зарегистрированных участников «Академии инноваторов». Резиденты первого потока акселерации смогут доработать свой продукт в соответствии с требованиями заказчика при поддержке экспертов.

Ранее участникам Московского инновационного кластера одобрили гранты почти на 12,5 миллиарда рублей. Предприниматели получили возможность подать онлайн-заявку на 25 программ.