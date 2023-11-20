Карту москвича в 2023 году получили более миллиона жителей столицы

Он добавил, что персональная карта способна предоставить доступ к разнообразной системе городских услуг. Ее владельцы получат преимущества, в том числе бесплатное посещение музеев для школьников и студентов колледжей. Она также позволит с комфортом записаться к врачу или взять в библиотеке книгу.

Общее количество пользователей карты москвича составило почти пять миллионов горожан. В этом году возможность получать такую карту появилась у детей семи лет, которые еще не пошли в школу.

Партнерами карты лояльности стало более 8,5 тысячи компаний - аптек, кафе, магазинов. Чтобы оформить ее, нужно найти соответствующий раздел на портале mos.ru.

Ранее чат-бот столичного дептранса по имени Александра ответила на 5,5 миллиона вопросов москвичей за три года. За день она способна обработать 13 тысяч сообщений.