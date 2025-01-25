25 января 2025, 02:02

Картошка стала золотой. Стали известны причины аномального подорожания овоща в России

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Цены на картофель за год подскочили почти в два раза — один из главных продуктов питания россиян стал и самым подорожавшим. С такими темпами даже пюре рискует в скором времени стать деликатесом. Координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко на стриме с ведущей Еленой Кононовой объяснил, что на цену повлиял прошлогодний неурожай. Однако 360.ru выяснил, что реальной причиной аномальной стоимости картошки стал сговор продавцов.

Как объяснил Бражко, если стоимость картофеля в магазине поднимется до 100, или даже до 200 рублей, больше фермеров в России начнут его выращивать - в погоне за прибылью. Чем выше предложение, добавил специалист, тем ниже цена продукта.

Такая ситуация реальна для рыночной экономики, пояснил эксперт. Сегодня же распределение цен на продукты питания в магазинах, по его мнению, «отнюдь идет не в пользу производителю».

Что случилось с ценами на картофель Стоимость картофеля с декабря 2023-го по декабрь 2024 года выросла почти на 92%, что следует из данных Росстата. Значительно выросли цены на репчатый лук, икру лососевых рыб и капусту. Сливочное масло, рост цен на которое обсуждался осенью 2024 года, в этом списке заняло пятое место - этот продукт за год, по версии Росстата, подорожал только на 36%.

ФАС объяснил рост стоимости картофеля фоном низкой базы. Но не слишком ли велик взлет цен, даже с учетом неурожайности? В конце января, после рекордного подорожания картофеля, власти уже ввели беспошлинную торговлю на этот продукт. Такая мера должна обеспечить отечественный рынок в межсезонье.

Представитель гражданской инициативы полагает, что по цене в 100 рублей за килограмм россияне картофель покупать просто не будут.

Питание Доходы Торговля Экономика Продукты
24 января 2025, 21:42
Самолет Стамбул-Москва экстренно сел в Астрахани из-за поломки
Pixabay
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Самолет «Аэрофлота», следующий из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Астрахани. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Всех пассажиров рейса эвакуировали в здание аэропорта. Предварительная причина экстренной посадки - поломка воздушного судна во время перелета», - написали авторы сообщения.

О незапланированной посадке воздушного судна пассажирам сообщили в 18:45, отметила Baza.

В пресс-службе «Аэрофлота» прокомментировали внеплановую посадку самолета. Там отметили, что воздушное судно посадили в Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета.

«Посадка в аэропорту Астрахани выполнена в штатном режиме. Для сокращения времени ожидания вылета из Астрахани рейс будет продолжен на резервном самолете. Ориентировочное время вылета в 02:00 по местному времени», - сообщили в «Аэрофлоте».

Представители авиакомпании заверили, что пассажирам на время ожидания предоставят горячее питание и напитки.

Аэрофлот Самолеты Авиакомпании Москва
24 января 2025, 16:43
Большие перемены. Как изменился рынок жилья после запрета на микроквартиры
Unsplash
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В Москве и Подмосковье вступил в силу запрет на проектирование квартир площадью менее 28 квадратных метров. Как это изменение повлияло на рынок жилья, попыталось разобраться издание «Коммерсант».

Во второй половине прошлого года в столице росло предложение малометражного жилья. Цены при этом в зависимости от района могли как расти, так и снижаться. В Юго-Восточном округе и Новой Москве падение стоимости достигало 15-20%.

При этом эксперты считают, что оценивать реакцию рынка еще рано, поскольку большинство продающихся объектов ввели на рынок задолго до нововведений в законодательстве. Вероятно, чтобы увидеть серьезные изменения, придется подождать несколько лет.

Ранее риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова предположила , что закон о запрете микроквартир в условиях высоких ипотечных ставок не пойдет на пользу покупателям. При этом уже выставленные на продажу квартиры удастся распродать.

Запреты Недвижимость Москва Квартиры
24 января 2025, 15:18
Гадание на картах таро исключили из программы празднования Дня студента в Казани
Freepik
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Из программы праздничного мероприятия, посвященного Дню студента в Казани, убрали гадания на картах таро. Требование об этом в местную мэрию направлял гендиректор православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.

«Мэрия Казани отменила гадания по картам таро в праздновании Дня студента», - сообщил он.

Накануне телеведущий возмутился тому, что в программу развлечений, помимо различных спортивных игр, чаепития и других праздничных мероприятий, организаторы добавили набирающие популярность гадания и проверку совместимости. Корчевников назвал их «сатанизмом» и осудил власти Казани за это решение.

После этого городские власти поспешили внести изменения в афишу праздника для студентов и заявили изданию «Татар-информ» , что в будущем «усилят контроль за программами отдельных проектов».

Председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загудуллина пояснила, что программу формировали студенты, а гадание планировали провести в «шуточной форме на самодельных метафорических картах».

Борис Корчевников также призвал как можно быстрее издавать законы против практикующих различные эзотерические практики специалистов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил на законодательном уровне запретить рекламу услуг тарологов и нумерологов.

Казань Молодежь Запреты Религия Студенты Борис Корчевников
24 января 2025, 12:19
Масштабный сбой произошел в Рунете
Global Look Press
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Пользователи пожаловались на нестабильную работу «МегаФона», Telegram, RuTube, МТС, «Ростелекома», «Вконтакте» и других сайтов и платформ. Об этом сообщил сайт Сбой.рф.

Больше всего жалоб поступило на «МегаФон». Неполадки чаще всего зафиксируются в Москве (39%), Петербурге (10%), Самарской (9%), Новосибирской (7%) областях, а также в Краснодарском крае (5%).

«На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня, 24 января 2025 [года], наблюдаются проблемы или сбой у „МегаФона“», - отметили в сервисе.

Число жалоб на мессенджер Telegram достигло 2,3 тысячи, а на оператора Yota - 1,8 тысячи. О сбоях в работе МТС сообщили более тысячи пользователей.

Ранее у россиян возникли проблемы с мессенджером Telegram. Некоторые пользователи на территории России не могли отправлять сообщения и загружать медиафайлы. Также регистрировались сложности со входом в «Личный кабинет».

Интернет МегаФон

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