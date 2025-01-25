Картошка стала золотой. Стали известны причины аномального подорожания овоща в России

Как объяснил Бражко, если стоимость картофеля в магазине поднимется до 100, или даже до 200 рублей, больше фермеров в России начнут его выращивать - в погоне за прибылью. Чем выше предложение, добавил специалист, тем ниже цена продукта.

Такая ситуация реальна для рыночной экономики, пояснил эксперт. Сегодня же распределение цен на продукты питания в магазинах, по его мнению, «отнюдь идет не в пользу производителю».

Что случилось с ценами на картофель Стоимость картофеля с декабря 2023-го по декабрь 2024 года выросла почти на 92%, что следует из данных Росстата. Значительно выросли цены на репчатый лук, икру лососевых рыб и капусту. Сливочное масло, рост цен на которое обсуждался осенью 2024 года, в этом списке заняло пятое место - этот продукт за год, по версии Росстата, подорожал только на 36%.

ФАС объяснил рост стоимости картофеля фоном низкой базы. Но не слишком ли велик взлет цен, даже с учетом неурожайности? В конце января, после рекордного подорожания картофеля, власти уже ввели беспошлинную торговлю на этот продукт. Такая мера должна обеспечить отечественный рынок в межсезонье.

Представитель гражданской инициативы полагает, что по цене в 100 рублей за килограмм россияне картофель покупать просто не будут.