Карпина шокировала новость о теракте в Crocus City Hall

В тот вечер в концертном зале был его знакомый Виктор Гусев с женой.

«Слава богу, они не пострадали. Услышал об этом как раз из новостей», - поделился он.

Многие игроки и представители тренерского штаба сборной России начали сдавать донорскую кровь, узнав о случившемся.

Страшная трагедия произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные боевики ворвались в Crocus City Hall и принялись в упор расстреливать невинных людей, а потом устроили пожар. Часть здания обрушилась. В результате ЧП погибли 137 человек , в Москве начали процедуру опознания. Число пострадавших увеличилось до 180.

Спасатели продолжат разбирать завалы в Crocus City Hall в Красногорске ночью. МЧС регулярно публикует новые кадры работы спасателей на месте происшествия.