Карьера с 15 лет. Кадыров сделал сына-подростка ответственным за свою безопасность

«Он отдыхает». Информацию о госпитализации Соломина опровергли

Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом, сообщил Telegram-канал Mash. Однако его пресс-секретарь заявил «360», что режиссер просто отдыхает.

«Он отдыхает», - указал представитель Соломина.

По данным Mash, артист находится в тяжелом состоянии. Соломин якобы почувствовал себя плохо во время очередной прогулки. Тогда же он потерял сознание и упал на улице. Прохожие сразу же вызвали врачей.

«Скорая приехала к 88-летнему народному артисту на Спиридоньевский переулок - к тому моменту он уже пришел в себя», - указали в публикации.

После режиссера госпитализировали. На данный момент, уточнил mash, он находится в больнице. Пресс-секретарь Соломина не подтвердил эту информацию.

Летом артист отметил 88-летие. На его счету - множество работ в кино, в том числе роли в «Обыкновенном чуде» и «Адъютанте его превосходительства». Соломин также срежиссировал киноленты «Ревизор» и «Скандальное происшествие в Брикмилле».