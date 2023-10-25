Капремонт дома 1958 года постройки завершили на юго-востоке Москвы

Дом № 32, расположенный на Рязанском проспекте в столице, отремонтировали в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Специалисты привели в порядок фасад и подъезды объекта, а также заменили инженерные системы.

«Наибольший интерес при проведении работ по обновлению данного объекта представлял капремонт фасада. Важной задачей было создать новый эстетический портрет дома, сохранив его историческую красоту», - отметили в пресс-службе.

При работе с фасадом очистили и исправили повреждения штукатурного слоя. После этого реставраторы заделали щели и сколы специальным строительным материалом. Далее на участки намокания нанесли биозащитную жидкость и окрасили наружные стены акриловыми красками. Кроме того, отремонтировали архитектурные элементы.

Специалисты также восстановили и окрасили в белый цвет порталы входных групп, кронштейны балконов, межэтажный пояс и венчающий карниз. Вдобавок отреставрировали цоколь дома и подъезды. На крыше обновили деревянные конструкции, кровельное покрытие и сделали новое защитное ограждение.

Чердак жилого дома утеплили и выполнили устройство ходового настила. Также в рамках капитального ремонта работники сменили системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

Ранее в Москве капитально отремонтировали круглый дом на улице Довженко.