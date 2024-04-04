Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения главой Верховного суда

Четверть опрошенных россиян — 25% — признались, что не считают, сколько тратят на досуг. Исследование провели «Одноклассники» и финтех-компания «ЮMoney». Целью было выяснить, как и с кем россияне предпочитают проводить свободное время, много ли денег у них на это уходит и каким они видят идеальный для себя выходной. В опросе приняли участие более тысячи пользователей электронного кошелька.

Как оказалось, 14% респондентов тратят на досуг от трех до пяти тысяч рублей в месяц, еще 11% - от одной до двух тысяч, 11% - от пяти до 10 тысяч. Только 7% назвали более крупную сумму - от 10 до 15 тысяч рублей.

Досуг с семьей предпочитают 24% опрошенных, с друзьями - 20%. Наедине с собой любят находиться 21%, еще 9% посвящают свободное время домашнему животному. А 4% и вовсе предпочитают общение с искусственным интеллектом.

Свободное время любят проводить дома 31%. Еще 22% сидят в соцсетях, 14% гуляют, 7% ходят в парки, 6% ездят на дачу, 5% посещают бары и рестораны.

Более 30% россиян встречаются с друзьями несколько раз в неделю. Аналитики ОК изучили открытые данные о том, как пользователи соцсети взаимодействуют друг с другом (отправляют виртуальные подарки, комментируют записи) и выяснили, что пользователи соцсети в среднем общаются с 10 друзьями в день, с 13 - каждую неделю, с 15 - как минимум ежемесячно.

По данным сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей «ЮKassa», оборот парков отдыха, кемпингов, загородных отелей в первом квартале 2024 года увеличился на 32% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Количество покупок выросло на 20%, средний чек - на 10% (до 10 865 рублей). Оборот кафе и ресторанов увеличился в целых два раза, оплат стало на 93% больше. Средний чек вырос на 11% и достиг 2676 рублей.

Каждый третий опрошенный назвал идеальным выходной, в который можно не вылезать из кровати. В том, что любят играть в выходной в компьютерные игры, признались 11%. Учиться новому предпочитают 9%, заниматься шопингом - 4%, а 2% вовсе не используют гаджеты и не выходят в Сеть.