04 апреля 2024, 17:59

Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения главой Верховного суда

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Кандидатуру Ирины Подносовой рекомендовали президенту Владимиру Путину для назначения председателем Верховного суда. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заседание комиссии при главе государства по рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий состоялось 4 апреля. Подносову должны представить Совету Федерации.

Во время мероприятия также рассмотрели кандидатуры на должности судей федеральных инстанций. Решения приняли в отношении 432 кандидатов.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей также рекомендовала Подносову для назначения на должность главы Верховного суда. Ее кандидатура прошла все необходимые проверки.

Вакансию на пост председателя ВС открыли после смети Вячеслава Лебедева. Он возглавлял Верховный суд с 1991 года.

Суд Россия Владимир Путин
04 апреля 2024, 18:01
Четверть опрошенных россиян признались, что не считают свои расходы на досуг
Unsplash
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Четверть опрошенных россиян — 25% — признались, что не считают, сколько тратят на досуг. Исследование провели «Одноклассники» и финтех-компания «ЮMoney». Целью было выяснить, как и с кем россияне предпочитают проводить свободное время, много ли денег у них на это уходит и каким они видят идеальный для себя выходной. В опросе приняли участие более тысячи пользователей электронного кошелька.

Как оказалось, 14% респондентов тратят на досуг от трех до пяти тысяч рублей в месяц, еще 11% - от одной до двух тысяч, 11% - от пяти до 10 тысяч. Только 7% назвали более крупную сумму - от 10 до 15 тысяч рублей.

Досуг с семьей предпочитают 24% опрошенных, с друзьями - 20%. Наедине с собой любят находиться 21%, еще 9% посвящают свободное время домашнему животному. А 4% и вовсе предпочитают общение с искусственным интеллектом.

Свободное время любят проводить дома 31%. Еще 22% сидят в соцсетях, 14% гуляют, 7% ходят в парки, 6% ездят на дачу, 5% посещают бары и рестораны.

Более 30% россиян встречаются с друзьями несколько раз в неделю. Аналитики ОК изучили открытые данные о том, как пользователи соцсети взаимодействуют друг с другом (отправляют виртуальные подарки, комментируют записи) и выяснили, что пользователи соцсети в среднем общаются с 10 друзьями в день, с 13 - каждую неделю, с 15 - как минимум ежемесячно.

По данным сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей «ЮKassa», оборот парков отдыха, кемпингов, загородных отелей в первом квартале 2024 года увеличился на 32% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Количество покупок выросло на 20%, средний чек - на 10% (до 10 865 рублей). Оборот кафе и ресторанов увеличился в целых два раза, оплат стало на 93% больше. Средний чек вырос на 11% и достиг 2676 рублей.

Каждый третий опрошенный назвал идеальным выходной, в который можно не вылезать из кровати. В том, что любят играть в выходной в компьютерные игры, признались 11%. Учиться новому предпочитают 9%, заниматься шопингом - 4%, а 2% вовсе не используют гаджеты и не выходят в Сеть.

Семья Опросы Соцсети Деньги Рестораны
04 апреля 2024, 15:19
Имущество всех предприятий «Макфы» арестовали
РИА «Новости»
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Судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». Сотрудников предприятия предупредили об уголовной ответственности и вручили обязательства о явке в прокуратуру, сообщил ТАСС адвокат по делу Игорь Трунов.

«Крупнейшее производство макарон заблокировано и к настоящему времени под угрозой остановки, а приставы даже по квартирам сотрудников всех этих предприятий прошли с предупреждением об уголовной ответственности, если что сдвинется с места или будет продано», - рассказал Трунов.

В рамках иска суд арестовал все активы «Макфы» и еще шести компаний, две их которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах. Представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов назвал исковые требования прокуратуры «правовым фэнтези» , а наложение ареста на 100 триллионов рублей «творчеством судебного пристава».

Адвокат Игорь Трунов рассказал РИА «Новости» , что компании запретили транзакции с зарубежными контрагентами. Риск в том, что «Макфа» работает на западном оборудовании.

Ранее Генпрокуратура решила обратить акции «Макфы» в доход государства. Иск приняли к производству и рассмотрят 9 апреля.

Уголовное дело Суд Адвокаты Аресты
04 апреля 2024, 14:20
Солиста «Порнофильмов» обвинили в дискредитации армии
Freepik
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Полиция нашла признаки дискредитации Вооруженных сил России в словах солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*. Депутат Госдумы Андрей Альшевский в своем Telegram-канале разместил ответ московского главка МВД на свое требование проверить артиста.

«Мимо ушей можно пропустить многое, но никому не позволим дискредитировать нашу армию. Спросим за каждое слово. Музыканту Владимиру Котлярову* приготовиться», - написал он.

Артист позволил себе негативные высказывания в адрес российских военных на видеохостинге YouTube.

В ответе ГУ МВД Москвы сказано, что лингвистическое исследование показало в действиях Котлярова* признаки административного правонарушения по статье о дискредитации ВС РФ. За это артиста могут оштрафовать на 50 тысяч рублей.

Материалы проверки направили в Тверскую прокуратуру Москвы, чтобы принять окончательное решение.

Котлярова* внесли в список иноагентов осенью прошлого года. По версии Минюста, артист публично поддерживает Украину и способствует формированию антироссийских взглядов, нелестно высказываясь о россиянах.

* Признан в России иностранным агентом.

Военные Армия Иноагенты
04 апреля 2024, 13:12
«Кинопоиску» вручили протокол за пропаганду ЛГБТ
РИА «Новости»
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На онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» составили протокол по делу о ЛГБТ*-пропаганде. В Таганский суд Москвы поступили соответствующие материалы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, как правило, стриминговые платформы попадают под иную статью - о демонстрации среди несовершеннолетних материалов, в которых показаны нетрадиционные отношения. Такие протоколы вручают киносервисам зачастую из-за фильмов с неправильной маркировкой возраста.

Летом прошлого года «Кинопоиск» уже подвергался наказанию за нарушение закона. В июле Замоскворецкий районный суд Москвы назначил онлайн-кинотеатру штраф в размере миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Сервис поставил на несколько фильмов маркировку «16 » вместо «18 ».

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено.

Кино ЛГБТ

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